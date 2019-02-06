"Все ответят за это": на церемонии прощания с Децлом произошел неприятный инцидент

Децла похоронили на Пятницком кладбище / http://www.rosbalt.ru

Во время церемонии прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл, который умер 3 февраля, произошел неприятный инцидент.

Неизвестный мужчина из толпы пришедших проститься с рэпером громко пообещал отомстить за его смерть, передает "МК".

"Кирилл, мы отомстим за тебя, кто это сделал будет наказан. Все ответят за это", - заявил неизвестный.

Реплику мужчины резко оборвал отец Децла Александр Толмацкий, призвав не устраивать провокации.

"Мне бы не хотелось слышать подобные речи на похоронах, выйдите из зала. Не надо провокаций. Как случилось, так случилось. Сделайте лучше что-то доброе", - сказал Толмацкий-старший.

Децла похоронили на Пятницком кладбище 6 февраля на семейном участке рядом с его бабушкой по материнской линии.

Отметим, что в день похорон Децла вышел его посмертный клип.

Ранее "Главред" собрал все, что известно о смерти Децла.