В день похорон Децла вышел его посмертный клип

6 февраля 2019, 08:59

Ролик появился на YouTube-канале артиста.

Децл
Семья Децла выпустила посмертный клип артиста / https://www.instagram.com/juzeppejostko/

В сети появился посмертный клип российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, который умер в 35 лет 3 февраля.

Ролик вышел на YouTube-канале артиста Detsl aka Le Truk.

Выход музыкального видео анонсировала еще 4 февраля на своей странице в Instagram его жена Юлия Толмацкая. 

"6 февраля, среда, в YouTube на канале Detsl aka Le Truk, около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит"", - написала Толмацкая.

Как говорится в описании, рэпер планировал открыть на YouTube это видео именно 6 февраля. В этот день состоится прощание с артистом в 11 утра в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Похороны Децла после этого пройдут на Пятницком кладбище.

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio — "повторное воплощение"), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — "переселение душ")), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", - говорится в описании ролика.

Под роликом появилась первая реакция скорбящих фанатов.

"Вроде никогда не пересекались, но как будто умер близкий человек. Так горько.... Ближе, чем многие "друзья, родственники". Не верится", - написал Валерий Иванов.

"Спи спокойно, друг. Ты жив пока живо твое творчество. Сегодня мы тебя проводим", - отметил Johny B.

"Обидно, досадно, жалко... Кирилл ты живой, пока в памяти людей и играют твои треки...﻿", - написал Алексей Кибенко.

Напомним,  Децлу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце.

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.

Ранее "Главред" собрал все, что известно о смерти Децла.

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Децл
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