В Москве похоронили Децла: фото

В Центральной клинической больнице управления делами президента РФ прошла церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным под псевдонимом Децл. 35-летний артист умер 3 февраля в одном из клубов Ижевска после выступления на закрытой вечеринке, у него остановилось сердце.

Гроб с телом Толмацкого провели на Пятницкое кладбище аплодисментами. По прибытию микроавтобуса, гроб занесли в церковь и началось отпевание, передает "МК".

Сначала внутрь зашли только родные и близкие артиста, поклонники выстроились в ряд у церкви. Но затем их пригласили внутрь, и раздали свечи.

В церкви после панихиды отец Кирилла в последний раз обнял сына, и гроб Децла накрыли крышкой.

Рэпера похоронили за старой часовней на семейном участке рядом с его бабушкой по материнской линии, и рядом с могилой графа Федора Ростопчина, которого часто обвиняют в поджоге Москвы 1812 года.

Напомним, Децлу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце. У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.

Также в день похорон Децла вышел его посмертный клип.

Ранее "Главред" собрал все, что известно о смерти Децла.