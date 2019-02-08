"Это другая нация – дружественная": яркие цитаты Сергея Юрского об Украине

Сергей Юрский умер на 84-м году жизни / Vesti.Ru

В Москве в 83 года умер знаменитый актер театра и кино Сергей Юрский. Причиной смерти стала остановка сердца, до этого артист долго болел.

Юрский отличался своей поддержкой Украины, и осуждал военную агрессию России. За это актер даже попал в "белый список" Министерства культуры Украины.

"Главред" собрал самые главные цитаты Юрского об Украине уже после событий Евромайдана, аннексии Крыма и вторжении России на восток Украины.

Когда начался Евромайдан, а затем и военное вторжение России в Украину, актер болезненно реагировал на события.

"Ежедневно, и все более прихожу в недоумение и перестаю понимать что-либо. Меня это волнует бесконечно. Ощущение ужаса у меня не проходящее вот уже несколько месяцев. То, что происходит, вызывает у меня не только чувство тревоги, а ужаса и мрака", - делился Юрский.

Актер также осуждал информационную политику России по отношению к Украине и стремление вмешиваться в дела соседней страны.

"Это другая нация – дружественная, исторически связанная с Россией, но другая. Сейчас Украина – это другая страна. А говорят о ней в такой тональности, как по ночам в передачах Мамонтова или Соловьева: "хотим – разгоним, хотим – защитим, а русский язык там должен быть!" Ребята – это не ваше дело. Это как если бы французы сказали: "Какие бельгийцы? Они же говорят на французском языке. Нет такой страны Бельгия; они говорят по-французски, только с каким-то странным акцентом. Нету ее, и все", – считал актер.Актер называл отношение власти России и самих граждан к Украине "чудовищной невежливостью и нарушением правил приличия"."Это чудовищная невежливость, это чудовищное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает некоторый баланс в мире. Можно помогать, можно вести переговоры, можно сострадать, не соглашаться, спорить, но нельзя в такой тональности кричать на всю нашу гигантскую страну, в которой подобное находит отклик. Это какое-то неожиданное и ужасное проявление национального бескультурья", – заявлял Юрский.

Не обходил стороной артист и тему аннексии Крыма – артиста возмущали слова его коллег о том, что полуостров – исконно русская территория.

"Может быть, эти актеры мучались и скрежетали зубами, что Крым им недоступен. Может, они просто не знали, что в Крым можно было поехать свободно и год назад, и два. С Крымом у меня связано больше 30 лет, и я никогда не ощущал себя там чужим. Наладится ли там жизнь? Тревожно говорить. Ведь уже сейчас туда не едут на отдых, а крымчане жили в большинстве своем с обслуживания туристов. А если говорить о самой территории... Древние греки могли бы дать право нынешним грекам заявить, что исконные земли Греции распространяются на полмира. Но тут бы турки начали говорить, что у них была Османская империя, и эти земли принадлежат им. Сейчас толерантность раздражает многих", - говорил актер.

Кроме того, Юрский не считал Украину "младшим братом" России.

"Я побывал на Украине очень давно, очень давно, и для меня Украина - это самостоятельное явление. И, конечно, опасно в Харькове эти слова говорить, но я полагаю, что довольно мучительное возрождение украинского языка - это благо", - говорил актер.

Актер родился в Ленинграде в 1935 году. Работал в Большом драматическом театре имени Горького (сейчас носит имя Товстоногова), а также в Театре имени Моссовета.

Самыми знаменитыми его работами в кино стали роли в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД", "Любовь и голуби".

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