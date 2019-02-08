СМИ узнали, где похоронят Сергея Юрского

С актером попрощаются в одном из московских театров, выяснили журналисты.
Известного советского и российского актера театра и кино Сергея Юрского похоронят в столице РФ Москве.
Юрский будет похоронен на Троекуровском кладбище, пишет ТАСС со ссылкой на источник в мэрии города.
Также агентство узнало, что с артистом будут прощаться в театре им. Моссовета.
"…прощание будет у нас в театре Моссовета, сейчас обсуждаем дату", — сказал представитель театра.
Ранее стало известно, что Сергей Юрский умер в Москве на 84-м году жизни. Дочь актера Дарья Юрская говорила, что он долго болел и скончалься в результате остановки сердца.