Журналист рассказал о четвертом подозреваемом в отравлении Скрипалей

Подозреваемые в отравлении Скрипалей Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Петров (Александр Мишкин)

В деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей нервнопаралитическим веществом Новичок есть четвертый подозреваемый.

Журналист-расследователь и главный редактор проекта The Insider Роман Доброхотов сообщил о том, что продолжается идентификациея четвертого подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика и его дочери.

Журналист не стал называть имя предполагаемого сообщника отравителей Скрипалей, но подчеркнул, что он тоже был сотрудником Главного разведывательного управления России.

"Мы предполагаем, что есть четвертый человек. Об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемый на четвертую кандидатуру. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ и что он весьма активно перемещался по Европе", – сказал Доброхотов в эфире Настоящего времени.

Ранее сообщалось, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастен российский офицер военной разведки Сергей Федотов.

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Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.