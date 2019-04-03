"Финн Райво" рассказал о своей последней встрече с Булдаковым

Виктор Бычков, Алексей Булдаков, Вилле Хаапасало / кадр из х/ф Особенности национальной охоты

Актер Вилле Хаапасало, прославившийся ролью финна Райво в Особенностях национальной охоты, рассказал о том когда в последний раз виделся и говорил с Алексеем Булдаковым.

"Это было в аэропорту. Мы летели в разные стороны, поговорили минут 10—15. Где-то год назад это было", — цитирует Хаапасало радиостанция Говорит Москва.

При этом актер добавил, что приедет на похороны Булдакова, если получится.

"Я в шоке и не знаю, что думать. Был человек с юмором — и вдруг его нет", — заключил Хаапасало.

Напомним, прославившийся ролью генерала "Михалыча" Иволгина в комедии Особенности национальной охоты режиссера Александра Рогожкина и ее продолжениях 68-летний Алексей Булдаков умер в ночь с 2 на 3 апреля в монгольской столице, городе Улан-Батор. Позднее журналисты сообщили о том, что к кончине актера привела острая сердечная недостаточность, усиленная ишемической болезнью сердца.

Затем Татьяна Руднева подруга Булдакова и его супруги рассказала представителям СМИ о вероятной дате церемонии прощания с актером.

Потом еще Сергей Селин, известный по роли оперуполномоченного Анатолия Дукалиса в сериале Улицы разбитых фонарей, прокомментировал смерть Алексея Булдакова.