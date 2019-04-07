Аннексия Беларуси: Нардеп от БПП раскрыл коварные планы Кремля

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Российские власти готовят аннексию Беларуси и создание "Союзного государства" уже осенью 2019-го.

Такой прогноз опуликовал нардеп из фракции БПП Владимир Арьев на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на Telegram-канале "НеЗыгарь".

"Осенью будет аннексия Беларуси на референдуме. Телеграмм- канал "НеЗыгарь", который Кремль использует для информационных спецопераций, сообщил об этом. И о создании нового государства "Союзное объединенное государство России и Беларуси". Сокращенно получается СОГРОБ", – рассказал написал он.

К слову, в НеЗыгаре заявили о том, что возможный срок "референдума" в Беларуси – 8 сентября 2019-го. А

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев откровенно высказался о двух сценариях "присоединения" Беларуси к России. Позднее журналист рассказал, зачем Кремль делает "недоСоветский Союз".