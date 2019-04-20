В США рассказали, как из программы партии Трампа убрали предоставление летального оружия Киеву

Дональд Трамп / REUTERS

Накануне президентских выборов в США в 2016 году из официальной программы Республиканской партии исключили фразу о "предоставлении Украине летального оружия".

Такие данные содержатся в обнародованном отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в выборы США.

При этом такое редактирование программы вызвало скандал среди республиканцев, а советник штаба кандидата по нацбезопасности Джефри Гордон отметил, что на встрече 31 марта 2016-го года он лично слышал, как Трамп сказал: "Ответственными за помощь Украине должны быть прежде всего европейцы, отношения между США и Россией должны быть улучшены, а он не хочет начинать Третью мировую из-за этого региона".

В отчете также отмечается, что другой сопредседатель штаба Трампа считал требование Джефри Гордона убрать фразу о летальном оружии нарушением предварительной договоренности о том, при каких обстоятельствах надо менять официальную программу партии.

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В свою очередь сам Трамп, отвечая на вопрос следствия об этом эпизоде, подчеркнул, что "не помнит, что был задействован в процессе изменения текста программы Республиканской партии". В конце концов вместо "летального оружия" официальный документ содержал формулировку о "соответствующей помощи" Украине.

Ранее стала известна реакция Трампа на доклад по вмешательству РФ в выборы.

Как известно, 24 марта генпрокурор США Уильям Барр отправил в Конгресс США письмо с итогами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы-2016. Подробнее читайте в нашем материале В США закончилось расследование по сговору Трампа и Путина: самое важное.