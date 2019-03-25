Сговор с Путиным: кошмарам Трампа пришел конец?

Ноа Фельдман

Профессор права в Гарвардском университете.

25 марта 2019, 13:44

Главный вывод расследования спецпрокурора Роберта Мюллера заключается в том, что команда Трампа позволила россиянам помогать ему на выборах 2016 года, но активно не вступала в сговор с ними.

Трамп и Путин
Трамп и Путин / Фото: Reuters

Резюме доклада специального прокурора Роберта Мюллера, представленное в Конгрессе в воскресенье Генеральным прокурором Уильямом Барром, можно охарактеризовать как значительную победу для президента Дональда Трампа. Мюллер не обнаружил, что команда Трампа координировала с россиянами план срыва выборов 2016 года или вступила в сговор с ними. Также Барр и заместитель генерального прокурора Род Розенштейн не нашли доказательств, чтобы обвинить Трампа в препятствии правосудию в этом деликатном вопросе.

Читайте такжеКак "рашагейт" завершился победой ТрампаДемократы, несомненно, продолжат расследование по Трампу. И мы не должны забывать, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн бросил тень на него касательно мошенничества в вопросах финансирования кампании. Те потенциальные преступления, которые не были частью доклада Мюллера, теоретически могут быть основанием для импичмента и уголовных обвинений - или, по крайней мере, достаточно, чтобы демократы продолжали расследование до выборов в ноябре 2020 года.

Когда Трамп заявляет о полном оправдании Мюллера по российскому вопросу, он не лжет. Он предлагает оправданную интерпретацию отчета Мюллера, обобщенную Барром, в котором опровергается большинство наиболее серьезных обвинений, связанных с Россией.

Первый раздел отчета в обобщенном виде говорит нам, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы 2016 года в пользу Трампа. Мы знали это уже по обвинительным заключениям и расследованиям, ранее обнародованным Мюллером. Мы не знаем и, возможно, никогда не сможем с уверенностью судить, насколько усилия России повлияли на результаты выборов. Демократы все еще могут утверждать, что результаты выборов искажены с помощью РФ. А республиканцы скажут им в ответ, что эффект был маленьким и несогласованным.

Несмотря на это, в официальном отчете правительства США говорится, что Россия пыталась скрытно и незаконно повлиять на президентские выборы в США. Если это не акт войны, то это пример ненасильственного воздействия. Должны быть последствия, и эти последствия, явные или скрытые, должны выходить за рамки мягких санкций для нескольких фигур, близких к президенту России Владимиру Путину. Также не обнаружено, что администрация Трампа или другие лица США "сговорились или сознательно координировали" свои действия с Россией. Это, пожалуй, самый важный вывод данного отчета.

Читайте такжеМассовый баттхёрт: как команда Трампа сама перечеркивает доверие к АмерикеМы знаем, что аффилированный с Трампом Роджер Стоун связался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и заранее узнал об утечке украденных из России электронных письмах Демократического национального комитета и рассказал о них Трампу. Но Мюллер не смог доказать, что Стоун состоял в преступном заговоре с русскими. В итоге, по крайней мере, часть команды Трампа, кажется, знала, что русские пытались помочь Трампу, но не предприняла дальнейших шагов на сближение и сотрудничество с ними. Это было разумно, поскольку любая попытка координировать свои действия с РФ была бы глупой и преступной.

Как отметил Барр, русские пытались координировать свою деятельность с командой Трампа в разных вопросах. В докладе Мюллера нет упоминания о том, что эти обвинения были рассмотрены. Это означает, что печально известную встречу в Трамп Тауэр с русским эмиссаром, в которой приняли участие Дональд Трамп-младший и зять Трампа Джаред Кушнер, нельзя рассматривать, как координацию действий с РФ. Главный вывод расследования спецпрокурора Роберта Мюллера заключается в том, что команда Трампа позволила россиянам помогать ему на выборах 2016 года, но активно не вступала в сговор или заговор с ними.

В отчете Мюллера ставится под сомнение вмешательство Трампа в расследование Министерства юстиции по вопросам, связанным с Россией. Увольнение директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года может быть расценено как месть Трампа против чиновника, действия которого ему не нравились. Это можно рассматривать как действие в рамках законной исполнительной власти или действие, мотивированное преступным, коррумпированным умыслом.

Читайте такжеС помощью Кремля и Трампа Америка станет тенью самой себяМюллер не смог доказать какую-либо другую интерпретацию, поэтому он ответил на вопрос Барру. Барр, в свою очередь, мудро привлек Розенштейн, потому, что ему, в отличие от Барра, доверяют демократы. Вместе Розенштейн и Барр пришли к выводу, что не было достаточно доказательств для выдвижения уголовного обвинения против Трампа. Обвинение в уголовном преступлении требует достаточных доказательств, плюс немного моральной уверенности в вине со стороны прокурора. Импичмент - это другое дело, с юридической точки зрения. Кажется, можно с уверенностью сказать, что Трампа не будут привлекать к ответственности за связи с Россией, независимо от того, продолжатся ли дальнейшие расследования демократов. Но проблемы Трампа, похоже не закончились...

Ноа Фельдман, профессор права в Гарвардском университете для Bloomberg

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Россия расследование Дональд Трамп иносми Роберт Мюллер Ноа Фельдман
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