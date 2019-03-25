В США закончилось расследование по сговору Трампа и Путина: самое важное

В США закончилось расследование по сговору Трампа и Путина / Радио Свобода

24 марта генпрокурор США Уильям Барр отправил в Конгресс США письмо с итогами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы-2016.

В целом вмешательство России Мюллер и его помощники считают доказанным, с этим выводом не спорит даже президент Дональд Трамп. В то же время доказательств того, что Трамп или члены его избирательной команды вступали в сговор с Путиным, американцы так и не нашли.

Вмешательство России в выборы США

По словам Барра, атаки на избирательную систему Штатов шли в двух направлениях, пишет Meduza.

Первое — попытка "посеять общественный раздор" через соцсети. Этим якобы занимались структуры, близкие к российскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Читайте такжеТрамп готовится похоронить возвращение КрымаВторое — хакерские атаки (причем успешные) на серверы Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон, а затем публикация части полученных материалов. Однако причастность к этому людей из окружения Трампа ни в одном из случаев доказать не удалось.

Что касается обвинений, будто Трамп пытался препятствовать правосудию, например, уволив директора ФБР Джеймса Коми, то формулировка тут весьма дипломатическая: "Нельзя утверждать, что президент совершил преступление, но нельзя и оправдать его". Окончательную оценку действиям президента США даст генпрокурор.

Итоги расследования

Никаких обвинений в адрес Трампа выдвигать вообще не будут. Кроме того, имена людей, которые в ходе расследования вызвали подозрения, не будут публиковать, дабы не повредить их репутации.

Реакция Трампа

Трамп уже заявил у себя в Twitter, что письмо Барра считаем своим "полным оправданием".

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 марта 2019 г.

В комментариях под твитом многие пользователи скептически отреагировали на радость Трампа. Некоторые отметили, что хотели бы увидеть полную версию отчета.

Реакция властей США

Читайте такжеТрамп сообщил "плохую новость" для ПутинаПо мнению главы юридического комитета Конгресса, демократа Джерри Надлера, расследование Мюллера Трампа не оправдывает, а выводы генпрокурора – слишком скоропалительны, чтобы считать их в достаточной мере компетентными.

Ранее Палата представителей единогласно проголосовала за публикацию всего расследования, а не краткой выдержки из него. При этом — если только этого не потребует суд — решение о публикации текста в полном объеме остается за генпрокурором.

Реакция американских СМИ

Большинство авторитетных американских СМИ придерживаются позиции, что связь с Россией Трампа (или, как минимум, людей из его окружения) — доказанный факт. К примеру, в день, когда Барр получил доступ к расследованию (22 марта), газета The New York Times опубликовала колонку "Нам не обязательно читать отчет Мюллера". В тексте юрист Каролин Фредриксон отметила, что возбужденных ранее уголовных дел уже достаточно для того, чтобы не сомневаться в "российском следе" в победе Трампа.

Реакция Россия

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль ознакомиться с докладом Мюллера еще не успел, других комментариев от него пока не дождались.