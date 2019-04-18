Трамп отреагировал на доклад по вмешательству РФ в выборы мемом из Игры престолов

Трамп потроллил Мюллера мемом из Игры престолов / GettyImages

После того, как 18 апреля Минюст США обнародовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" в выборы США, президент Дональд Трамп поспешил злорадно отметить, что "Игра окончена".

Соответствующий мем в стиле сериала Игра престолов он выложил у себя в Twitter.

"Никакого сговора. Никакого воспрепятствования. Хейтерам и леворадикальным демократам: игра окончена", – подписал он картинку.

Пользователи твиттера в комментариях уже выразили сомнение, что Трамп и вправду смотрел Игру престолов, и даже сравнили его с героями сериала:

Трампу понадобится весь Камбин, чтобы понять сюжет Игры престолов, гарантирую.

Значит Трамп кем должен быть? Дени? Серсеей? Королем Ночи?

Серсея. Он — Серсея.

Но помните, что случилось со Стеной в Игре престолов.

Напомним, 24 марта генпрокурор США Уильям Барр отправил в Конгресс США письмо с итогами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы-2016. Подробнее читайте в нашем материале В США закончилось расследование по сговору Трампа и Путина: самое важное.

К слову, это уже не первый раз, когда Трамп использует стиль Игры престолов для своих мемом. В ноябре 2018 года Трамп припугнул санкциями, выступив в образе героя Игры престолов. Шутка президента США касается высказывания "Зима близко" из знаменитого сериала.