Трагедия в Шереметьево: в России сыловики прессуют СМИ, проводившее расследование пожара

самолет, пожар, Шереметьево

В России силовики нагрянули с обысками в редакцию Mash из-за расследования журналистами ужасного пожара в московском аэропорту Шереметьево и гибели 41 пассажира.

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов 10 мая рассказал об обысках в редакции. По его словам, силовики "изымают компьютеры, ворошат бумаги и отправляют на допросы сотрудников". Позже в канале написали, что на допросах на них давили и не пускали адвокатов. Также сообщили о задержании одного из сотрудников, пишет телеграм-канал Лентач.

Отметим, что некоторые СМИ сообщили, что причиной обыска стала попытка сотрудников Mash 8 мая проникнуть в аэропорт Шереметьево по липовым документам. Авторы канала эту версию отрицают и пишут, что сотрудник проводил расследование катастрофы в Шереметьево и должен был встретиться с агентом, когда его задержали.

В то же время Максим Исканов опроверг слухи о том, что сотрудник редакции пытался проникнуть в аэропорт по поддельным документам сотрудника ФСБ. Теперь журналиста "прессуют" на допросах и не допускают к нему адвокатов.

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

Также были обнародованы переговоры командира самолета SSJ-100 с диспетчером.