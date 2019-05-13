Трагически погибла олимпийская чемпионка Гусева

13 мая 2019, 15:54

Ей было 82 года.

Клара Гусева
Клара Гусева погибла / toursport.pro

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева умерла: она погибла в ДТП.

Ей было 82 года. В 1960 году в американском Скво-Вэлли она взяла золото на дистанции тысячу метров.

"Клара Гусева погибла в дорожно-транспортном происшествии, ее сбила машина. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь", — цитирует РИА Новости главу комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев РФ Рамира Курамшина.

Он также выразил родным и близким спортсменки соболезнования.

Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая, в Москве — на 60-м году жизни.Он ехал на мотоцикле модели Triumph по центру столицы РФ (со стороны Курского вокзала к Таганской площади), но внезапно потерял управление транспортным средством. Дальше Доренко пролетел наискосок до отбойника встречной полосы и вскорости скончался — якобы от аневризмы аорты.

Позднее медики обнародовали свою версию по поводу его смерти. В воскресенье, 12 мая, отменили намеченную церемонию прощания с Доренко и запретили выдавать его останки жене.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
смерть чемпионка умерла
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:54
Трагически погибла олимпийская чемпионка Гусева
15:22
Билал Ассани Фото Видео досье
15:15
"Вы убьете "Минск": Украина поставила Совету Европы ультиматум
15:12
В Минобороны рассказали, как россияне жителям Донбасса дали "пощечину" паспортами
14:50
Синоптик спрогнозировала начало в Украине сухого и солнечного периода
14:47
В Киеве с пулей в голове нашли труп сына одного из главарей "ДНР": подробности
14:32
"Потапу повезло!": Настя Каменских показала сочные формы в нижнем белье
14:20
Доктор Комаровский назвал "топовую" причину рака
14:14
Школьник с пистолетом и ножом взял в заложники целый класс: опубликованы фото, видео Видео
13:53
Шеф-повар сказал, чем попытался бы смягчить Путина
13:53
В Украине заработал новый пенсионный возраст: кто остался без пенсий
13:49
"У парней грудь больше": Ольга Бузова станцевала с полуголыми мужчинами Видео
13:11
Хорошая мина при плохой игре: почему ЕС не накажет Россию за выдачу украинцам паспортов
13:00
"Некромантия": россияне опозорились с похоронами Доренко Видео
12:54
"Две принцессы": Ани Лорак удивила сеть фото с подросшей дочерью
11:59
Наев сказал, сколько времени займет освобождение части Донбасса военным путем
11:55
"Как же сексуально!": Наталья Могилевская похвасталась фигурой в полупрозрачном купальнике Фото
11:54
"Никакого давления": ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе Видео
11:35
В российском МИД объяснили, почему госсекретарь США отказался ехать в Москву
11:28
Посол Израиля назвал фейком информацию о совместном с Украиной производстве оружия
11:10
В Минздраве объяснили, что такое паническая атака и как с ней бороться
11:07
"Просто разрыв сердца!": Maruv покорила сеть смелой фотосессией Фото
10:51
Чего украинцы ждут от Зеленского в первую очередь мнение
10:30
Игорь Кондратюк оценил отказ Maruv от участия в Евровидении-2019
10:14
Мужчины на каблуках и в платьях и пародия на Maruv: как прошла церемония открытия Евровидения 2019: яркие фото Видео
10:00
Советник Зеленского сказал, какого министра точно посоветовал бы заменить
09:54
Тайная любовница Путина родила двойню, появились первые подробности – СМИ
09:43
Как Порошенко и его окружение испытывают муки при мысли об уходе мнение
09:30
"Рождены, чтобы впендюривать хрень": Максим Галкин потроллил Дмитрия Нагиева и Викторию Боню Видео
08:57
Вышел тизер финала Игры престолов Видео
08:34
Зеленский рискует стать врагом одновременно и Путина, и Трампа мнение
08:30
Госсекретарь США передумал ехать в Москву
08:16
Сначала грозы, потом +30⁰: озвучен прогноз погоды в Украине на неделю Видео
07:37
Пройти по минному полю: астролог посоветовал, как в мае не потерять самое важное
07:16
Украинцев хотят обязать показывать свои доходы: что это значит и к чему приведет
06:56
Новый инквизитор: сможет ли Зеленский уволить Луценко и кто придет на его место мнение
06:33
Владимир Зеленский будет последним президентом Украины - нумеролог
06:10
Нибиру – предвестник Апокалипсиса: ученый вычислил дату конца света
05:41
Гороскоп на неделю 13-19 мая: что нельзя делать и в чем особенность воскресенья
05:05
Евровидение 2019: почему Украина не едет на песенный конкурс Видео
04:19
Эксперты рассказали, как легко улучшить секс
03:17
Ученые выявили продукт, позволяющий худеть во сне
02:53
"Ответил очень точно": российский политолог оценил заявление Зеленского о раздаче паспортов РФ
02:01
Стало известно, сколько украинцев "скатались" в Евросоюз по безвизу
01:32
Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2019
01:13
Ученые назвали топ-5 неожиданных преимуществ для здоровья от постоянного секса
00:49
Епископ ПЦУ Драбинко попросил Порошенко наградить экс-регионала
00:28
Понедельник, 13-е: что делать и чего опасаться Фото
12 мая, воскресенье
23:58
Наев озвучил количество кадровых военных РФ на Донбассе и в Крыму
23:31
Филарет допустил в будущем раскол ПЦУ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться