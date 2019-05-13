Трагически погибла олимпийская чемпионка Гусева

Клара Гусева погибла / toursport.pro

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева умерла: она погибла в ДТП.

Ей было 82 года. В 1960 году в американском Скво-Вэлли она взяла золото на дистанции тысячу метров.

"Клара Гусева погибла в дорожно-транспортном происшествии, ее сбила машина. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь", — цитирует РИА Новости главу комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев РФ Рамира Курамшина.

Он также выразил родным и близким спортсменки соболезнования.

Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая, в Москве — на 60-м году жизни.Он ехал на мотоцикле модели Triumph по центру столицы РФ (со стороны Курского вокзала к Таганской площади), но внезапно потерял управление транспортным средством. Дальше Доренко пролетел наискосок до отбойника встречной полосы и вскорости скончался — якобы от аневризмы аорты.

Позднее медики обнародовали свою версию по поводу его смерти. В воскресенье, 12 мая, отменили намеченную церемонию прощания с Доренко и запретили выдавать его останки жене.