В Москве отменили прощание с Доренко и запретили выдавать его тело жене

12 мая 2019, 09:25

Тело Сергея Доренко будет направлено на повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Доренко
Сергей Доренко

В Москве отменили церемонию прощания с Сергеем Доренко, которая ранее была назначена на 12 мая.

Прощание должно было состояться на Троекуровском кладбище, однако после просьбы Ксении и Екатерины Доренко (дочери от первого брака), было принято решение об отмене похорон. Как утверждают девушки, журналист мог быть отравлен.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев подчеркнул, что вскрытие тела Доренко проводилось в день его смерти. Установлено, что он умер от естественных причин, повторное вскрытие проводиться не будет, сообщает Говорит Москва.

"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", — отметил Шигеев.

Кроме того, во второй столичный судебный морг в ночь на 12 апреля поступил документ, подписанный замначальника следственной части следственного управления при Управлении внутренних дел по ЦАО Бахтиным, согласно которому тело Доренко будет направлено на повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, Доренко скончался в Москве. Он ехал на мотоцикле, но внезапно потерял управление.

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похороны Сергей Доренко
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