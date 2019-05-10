"Хоть какая-то радость": Бабченко поглумился над смертью Доренко

10 мая 2019, 10:35

Аркадий Бабченко прокомментировал вероятную реакцию в Сети на смерть Сергея Доренко.

Доренко
Сергей Доренко

Известный российский оппозиционный журналист отреагировал на новость о смерти российского пропагандиста Сергея Доренко.

"Хоть какая-то радость", - написал Бабченко под сообщением о смерти Доренко, которое опубликовал российский журналист Данила Гальперович.

Кроме того, Бабченко также прокомментировал вероятную реакцию в российском сегменте Сети на смерть Доренко.

"С кем поспорить на сто баксов, что сейчас 99 процентов русских либералов начнут лить слезы по "Сереже Доренко"?", - добавил Бабченко в своем Facebook.

Напомним, Доренко накануне скончался в Москве. Он ехал на мотоцикле, но внезапно потерял управление.

По словам медиков, причиной смерти Доренко стал острая сердечная недостаточность.

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Доренко Аркадий Бабченко
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