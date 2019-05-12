"Он знал о своем диагнозе": соратник Доренко прокомментировал его смерть

Сергей Доренко / Скриншот видео с youtube.com

Недавно скончавшийся в России легендарный теле- и радиоведущий Сергей Доренко знал о своих проблемах с сердечно-сосудистой системой.

С таким заявлением в воскресенье, 12 мая, выступил генеральный директор радиостанции Говорит Москва Владимир Мамонтов, сообщает ТАСС.

"По моим сведениям, Сергей знал, что у него аневризма, знал о своем диагнозе", — заявил он. При этом Мамонтов не смог ответить, как именно Доренко пытался лечиться, но при этом он наверняка "жил полной жизнью".

Напомним, Сергей Доренко скончался внезапно в минувший четверг, 9 мая, в Москве - на 60-м году жизни.Он ехал на мотоцикле модели Triumph по центру столицы РФ (со стороны Курского вокзала к Таганской площади), но внезапно потерял управление транспортным средством. Дальше Доренко пролетел наискосок до отбойника встречной полосы и вскорости скончался - якобы от аневризмы аорты.

Позднее медики обнародовали свою версию по поводу его смерти. В воскресенье, 12 мая, отменили намеченную церемонию прощания с Доренко и запретили выдавать его останки жене.



