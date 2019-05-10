Стала известна настоящая причина смерти Доренко

Сергей Доренко / Радиостанция Говорит Москва

Известный российский журналист Сергей Доренко, бывший телеведущий и главный редактор радиостанции Говорит Москва умер от разрыва аорты.

Об этом сообщили его коллеги по радиостанции со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы.

"Главный редактор "Говорит Москва" умер от разрыва аорты. "Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы", - рассказала радиостанция.

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Вскрытие проводилось сегодня ночью в морге при Троекуровском кладбище.

Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко умер 9 мая в дорожно-транспортном происшествии.

Он ехал на мотоцикле Триумф по центру Москвы (со стороны Курского вокзала к Таганской площади), но внезапно потерял управление. Дальше он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы.

Врачи заявили, что причиной смерти Доренко стала острая сердечная недостаточность.

Ему было 59 лет.

Сергей Доренко: биография

Сергей Доренко родился в семье военного летчика в Керчи. После окончания историко-филологического факультета РУДН он работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки.

Карьеру на телевидении Сергей Доренко начал в 1985 году. Он вёл программу Время и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы Разворот на радиостанции Эхо Москвы; с 2008 по 2013-й год был главным редактором и ведущим программы Подъем на Русской службе новостей.

В 2014-м году создал радиостанцию Говорит Москва, был ее главным редактором и ведущим программы Подъем.