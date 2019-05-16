"Жалкий и дешевый нищеброд": Киркоров шокировал Собчак своим гардеробом

Киркоров удивил Собчак / скриншот

Бывший кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак побывала в подмосковном доме российского короля поп-сцены Филиппа Киркорова.

По информации, стоимость этого жилища Киркорова - 25 миллионов долларов. Но артист говорит, что купил его в два раза дешевле.

Собчак не стала церемониться, и с порога завела разговор про геев и притеснения ЛГБТ-сообщества в России, явно намекая на то, что о нетрадиционной ориентации самого артиста ходит немало слухов.

Филипп Киркоров признался, что поддерживает движение ЛГБТ-сообщества и выступает за защиту их прав и "пропагандирует гей-культуру", надевая на сцене яркие наряды с перьями. При этом о своей принадлежности с ЛГБТ Филипп Бедросович распространяться не стал.

Но больше всего разговоров было о роскошном гардеробе Киркорова, который занимает немало места в доме, пишут Факты.

Встреча с Киркоровым сильно впечатлила Ксению Собчак. В своем Инстаграм телеведущая разместила фотографию с обувью артиста.

Собчак в шоке от гардероба Киркорова / instagram.com/xenia_sobchak

"Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной и ПОСЛЕ. До этого я считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50 метровая гардеробная. Теперь первой из журналистов побывав в гардеробной Короля я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд", - подписала фотографию Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак позировала в светлом пальто и в тюрбане на фоне песка.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл жизненное кредо Аллы Пугачевой.