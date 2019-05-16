"Жалкий и дешевый нищеброд": Киркоров шокировал Собчак своим гардеробом

Собчак не стала церемониться, и с порога завела разговор про геев.
Бывший кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак побывала в подмосковном доме российского короля поп-сцены Филиппа Киркорова.
По информации, стоимость этого жилища Киркорова - 25 миллионов долларов. Но артист говорит, что купил его в два раза дешевле.
Собчак не стала церемониться, и с порога завела разговор про геев и притеснения ЛГБТ-сообщества в России, явно намекая на то, что о нетрадиционной ориентации самого артиста ходит немало слухов.
Филипп Киркоров признался, что поддерживает движение ЛГБТ-сообщества и выступает за защиту их прав и "пропагандирует гей-культуру", надевая на сцене яркие наряды с перьями. При этом о своей принадлежности с ЛГБТ Филипп Бедросович распространяться не стал.
Но больше всего разговоров было о роскошном гардеробе Киркорова, который занимает немало места в доме, пишут Факты.
Встреча с Киркоровым сильно впечатлила Ксению Собчак. В своем Инстаграм телеведущая разместила фотографию с обувью артиста.
"Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной и ПОСЛЕ. До этого я считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50 метровая гардеробная. Теперь первой из журналистов побывав в гардеробной Короля я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд", - подписала фотографию Собчак.
Напомним, ранее Ксения Собчак позировала в светлом пальто и в тюрбане на фоне песка.
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