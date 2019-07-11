Не стоя, а сидя: Меркель из-за приступов дрожи изменила протокол церемонии

11 июля 2019, 17:59

Канцлер отныне по-другому встречает зарубежных гостей.

Зеленский Меркель
Меркель трясло во время первого официального визита Зеленского в Берлин / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель внесла существенные изменения в протокол церемонии встречи с зарубежными гостями в связи с приступами дрожи, которые участились на последние несколько месяцев.

Как сообщает Европейская правда, нового премьер-министра Дании Метте Фредериксен 11 июля в Берлине принимали по-иному.

Традиционно после встречи иностранной делегации с воинскими почестями Меркель и Фредериксен слушали гимны двух государств. Однако на этот раз делали это не стоя, как ранее, а сидя на комфортных белых стульях. Высокопоставленные чиновницы восседали на небольшом постаменте, а все остальные члены делегации слушали гимны стоя.

/ Фото: REUTERS

Немецкие СМИ утверждают, что протокол церемонии был изменен по инициативе Меркель, но она не хочет разглашать подробности и причины такого решения.

Первый разАнгеле Меркель стало плохо на публике 18 июня во время официальной встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

Второй разканцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время официальной встречи 27 июня – на приеме у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Третий разу Меркель случился приступ дрожи, когда она принимала в Берлине премьер-министра Финляндии Антти Ринне.

Напомним, 30 июня, канцлер Германии Ангела Меркель в кулуарах саммита G20 в Японии заверила интересующихся журналистов, что ее здоровью ничего серьезного не угрожает.

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