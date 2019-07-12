"Морок на наши головы": Легендарный режиссер поголосил в России на пропагандистском телемосте

12 июля 2019, 21:03

Владимир Меньшов, который своим самым известным фильмом призывал "не верить слезам", выступил на пропагандистском телемосте Надо поговорить, что называется, "со слезой".

Меньшов
Владимир Меньшов / Кино-Театр

Легендарный советский/российский режиссер (обладатель премии Оскар за лучший иностранный фильм 1979 года – "Москва слезам не верит") и актер Владимир Меньшов публично пожаловался, что запрещен в Украине.

С таким заявлением он выступил во время телемоста Надо поговорить на пропагандистским каналом Россия 1 в пятницу, 12 июля.

"К сожалению, могу рассказать только по телевизову, потому что доступа в Украину у меня нет. Я в списке запрещенных. Можно ли было подумать, что такой морок снизойдет на наши головы, что не пускают в страну. Аж до этого (докатилось - Главред). Я к этому отношусь, как к какой-то жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", – посетовал Меньшов.

Напомним, 7 июля главный российский телепропагандист Дмитрий Киселев анонсировал проведения телемоста между каналами Россия24 и Newsone

Немногим позднее президент Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам по этому поводу. В нем он крайне невысоко  оценил идею телемоста с РФ, назвав его дешевой "пиар-акцией" и пригласил Владимир Путина на встречу в Минск. 

Затем, руководство телеканала NewsOne приняли решение о судьбе скандального телемоста. а глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил об открытии дела о госизмене из-за телемоста и о вызове на допрос владельца холдинга, в который входит этот телеканал - Тараса Козака. Другой известный российский телепропагандист Владимир Соловьев ощетинился на Зеленского из-за телемоста и назвал главу Украины "держимордой и душителем свободы".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия телемост Владимир Меньшов запрет на въезд Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:19
"Американца или россиянина оправдали бы": Адвокат Маркива разругал итальянский суд
22:12
Федерер вышел в финал Уимблдона
22:02
Известный итальянский клуб отправили в Серию D
22:02
Тука спрогнозировал, что случится с антироссийскими санкциями после "выбрыка" ПАСЕ
21:52
Советовал не подвергаться опасности: в сети показали видео разговора Маркива с итальянскими журналистами Видео
21:31
"Действовать решительно": Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива
21:19
"Не будьте как Россия": активисты пикетируют посольство Италии, требуя освободить Маркива Фото
21:03
"Морок на наши головы": Легендарный режиссер поголосил в России на пропагандистском телемосте Видео
20:41
В Киеве создали маршрут по местам съемок сериала Чернобыль Фото
20:33
Зеленский помиловал кремлевского политзаключенного из тюрьмы в Харькове
20:31
Яценюк о приговоре нацгвардейцу Маркиву в Италии: политический процесс
19:51
Украину хотят поделить на 102 района: названа причина
19:43
Психолог назвала главные качества любого общения Видео
19:32
"Отдайте нам всех наших": Зеленский в Кривом Роге рассказал, как общался с Путиным
19:10
Российский социолог раскрыл, где позиции Путина уязвимее всего
19:06
Варенье из малины с целыми ягодами, без варки и пятиминутка: самые простые рецепты Фото Видео
18:56
"Антигуманно": Супрун разнесла закон о химической кастрации педофилов Видео
18:51
Западные журналисты рассекретили опасный план Путина по удержанию России в руках
18:30
"Путинские виноделы": гендиректор Рустави 2 пригрозил мочевой расправой пособникам "продажного режима"
18:17
Новак Джокович стал первым финалистом Уимблдона
18:10
"Скажи ему, что он Ив Гандон": сеть "взорвало" фото прильнувшего к ушку Зеленского Богдана
17:59
Бюст раздора: от Вятровича обратились в Генрокуратуру из-за памятника Жукову в Харькове
17:43
Вадим Новинский: Вместе с одесситами молимся за мир в нашей стране актуально
17:41
Аваков обжалует решение суда по делу Маркива
17:40
Парубий поблагодарил НФ и лично Яценюка за проведение реформ
17:36
Порошенко сделал нагоняй Зеленскому по поводу его планов на люстрацию
17:35
Одесский кинофестиваль 2019: церемония открытия и красная дорожка онлайн Видео
17:33
Мурата вернул титул WBA Regular
17:30
"Это был суд над Украиной и украинцами": соцсети комментируют срок Виталия Маркива
17:27
Адвокат нацгвардейца Маркива после приговора угодил в обморочное состояние
17:18
"Папаченко": сняли фильм об отце Василия Ломаченко Видео
17:11
Леди Гага и Брэдли Купер вместе: певица переехала к возлюбленному
17:06
"Должен в Украине настать мир, людям не до футбола": украинский футболист Видео
16:47
Барселона объявила о переходе Гризманна Видео
16:40
Луценко вызвали на допрос в НАБУ
16:29
Серябкина занималась сексом в центре Москвы Видео
16:28
Суд Италии дал Маркиву 24 года
16:07
Украина завоевала серебро Универсиады в спортивной ходьбе
15:59
В Опоре спрогнозировали явку избирателей на парламентских выборах
15:53
"Трагический персонаж": политолог указал на слабое место Вакарчука Видео
15:51
Жермейн Де Рандами vs Аспен Лэдд: когда бой, прогнозы букмекеров, где смотреть
15:40
"Путин, ты ху*ло": журналист анонсировал телемост Киев – Тбилиси Видео
15:33
У Зеленского рассказали, каких законов в первую очередь будет добиваться Слуга народа
15:05
Долгая ночь: 5 фактов о приквеле Игры престолов
14:55
Стала известна дата закрытия последней сессии Рады VIII созыва Видео
14:53
"Фанар выставил Епифанию счет на $28 млн в месяц": в УПЦ МП позлорадствовали из-за дани для ПЦУ Видео
14:51
На кону отставка и две рюмки: Зеленский поспорил с Филатовым о завершении ремонта моста в Днепре Видео
14:40
Лечили от алкоголизма: Алибасова отравили специально
14:33
Снигур сыграет в финале юниорского Уимблдона
14:25
"Неизбирательные запреты": послы стран G7 оценили инициативу Зеленского о расширении люстрации Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять