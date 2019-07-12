"Морок на наши головы": Легендарный режиссер поголосил в России на пропагандистском телемосте

Владимир Меньшов / Кино-Театр

Легендарный советский/российский режиссер (обладатель премии Оскар за лучший иностранный фильм 1979 года – "Москва слезам не верит") и актер Владимир Меньшов публично пожаловался, что запрещен в Украине.

С таким заявлением он выступил во время телемоста Надо поговорить на пропагандистским каналом Россия 1 в пятницу, 12 июля.

"К сожалению, могу рассказать только по телевизову, потому что доступа в Украину у меня нет. Я в списке запрещенных. Можно ли было подумать, что такой морок снизойдет на наши головы, что не пускают в страну. Аж до этого (докатилось - Главред). Я к этому отношусь, как к какой-то жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", – посетовал Меньшов.

Напомним, 7 июля главный российский телепропагандист Дмитрий Киселев анонсировал проведения телемоста между каналами Россия24 и Newsone.

Немногим позднее президент Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинцам по этому поводу. В нем он крайне невысоко оценил идею телемоста с РФ, назвав его дешевой "пиар-акцией" и пригласил Владимир Путина на встречу в Минск.

Затем, руководство телеканала NewsOne приняли решение о судьбе скандального телемоста. а глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил об открытии дела о госизмене из-за телемоста и о вызове на допрос владельца холдинга, в который входит этот телеканал - Тараса Козака. Другой известный российский телепропагандист Владимир Соловьев ощетинился на Зеленского из-за телемоста и назвал главу Украины "держимордой и душителем свободы".