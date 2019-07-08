"Держиморда и душитель свободы": Соловьев ощетинился на Зеленского из-за телемоста

Владимир Соловьев / Утро

Владимир Зеленский, став президентом, быстро начал из творческого человека превращаться "в держиморду и душителя свободы".

Такое сообщение на своем Telegram-канале опубликовал известный российский телепропагандист Владимир Соловьев.

"Чего так испугались? Зачем накрутили себя до такого градуса истерии? Увы, повторяется хорошо известное правило: нет больших душителей свободы, чем вчерашние либералы, дорвавшиеся до власти", — написал Соловьев.

Читайте такжеТелемост Украина-Россия: Путин определился со сценарием по УкраинеПо его мнению, официальный Киев искривляет понятие "свободы слова" — созывая СНБО, организуя экстренное обращение президента и угрожая сотрудникам телеканала NewsOne физической расправой.

Напомним, накануне едва ли не главный российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал проведения телемоста между каналами Россия24 и Newsone.

Позднее президент Владимир Зеленский записал специальное видеообращение к украинца по этому поводу. В нем он крайне невысоко оценил идею телемоста с РФ и пригласил Владимир Путина на встречу в Минск.

Далее, руководство телеканала NewsOne приняли решение о судьбе скандального телемоста. а глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил об открытии дела о госизмене из-за телемоста и о вызове на допрос владельца холдинга, в который входит этот телеканал - Тараса Козака