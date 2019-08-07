Отравление Скрипалей: Путин может официально стать фигурантом дела

Путин лично одобрил операцию по ликвидации Скрипаля, предполагают британские спецслужбы / Reuters

Президент России Владимир Путин может официально стать фигурантом дела о применении нервно-паралитического вещества Новичок в Солсбери при попытке отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На данный момент роль хозяина Кремля в этом преступлении изучает Скотланд-Ярд.

Однако, все не так просто, пишет The Guardian. Хотя британские спецслужбы предполагают, что Путин скорее всего лично одобрил операцию по ликвидации Скрипаля, доказать это – довольно сложная процедура. В частности, следствию требуются конкретные улики в против Путина.

"Мы офицеры полиции, поэтому нам нужно искать улики. Было много спекуляций о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все это основано на экспертных знаниях людей о России. Я должен работать с доказательствами", - сказал глава антитеррористического управления полиции Британии Нил Басу.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта 2018 года нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже ныне экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок, разработанным в России.

В сентябре прошлого года обвинение по делу об отравлении Скрипалей выдвинули двоим россиянам - Александру Петрову и Руслану Боширову. Путин же назвал их "гражданскими лицами", а Петров и Боширов говорили, что приехали в Британию как туристы. Кстати, Александр Петров имеет интересное криминальное прошлое. Он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

Тем временем в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Так, Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично президент РФ Путин, а позже к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

3 августа 2019 года Госдепартамент США официально обьявил о введении санкций против России за использование химического оружия в нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году. Позже Министерство финансов США также заявило, что вводит дополнительные антироссийские санкции в рамках мероприятий, предусмотренных законом о контроле и ликвидации химического и биологического оружия.