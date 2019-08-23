Как в США и ЕС "отбеливали" Януковича: всплыли новые детали

Лоббирование на Западе интересов Януковича стоило недешево / Reuters

22 августа бывший партнер американского политтехнолога Пола Манафорта Рик Гейтс дал показания по делу о лоббировании в США беглого экс-президента Украины Виктора Януковича

В частности, Гейтс, ключевой свидетель в деле, рассказал об отчете 2012 года, который составили американские юристы по заказу тогдашнего украинского правительства, пишет Голос Америки. По его словам, целью этого отчета было отбелить репутацию Януковича в США и Европе. В частности, в то время основным препятствием для евроинтеграции Украины был процесс над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко. Составленный юристами отчет должен был показать, что судебное преследование Тимошенко - справедливо. Стоил документ недешево - 4,5 млн долларов. По словам Гейтса, заплатил за него украинский олигарх, зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук.

Кроме подготовки отчета для СМИ, американские юристы встречались с Александром Квасьневским и Пэтом Коксом, которые тогда возглавляли миссию Европарламента в Киеве. Лоббист утверждает, что их должны были убедить в том, что процесс над Тимошенко - это не преследование по политическим мотивам.

Напомним, экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США Пол Манафорт во время работы в Украине политическим консультантом заработал более 60 миллионов долларов.

В марте 2019 года суд в США вынес решение по делу Манафорта. Политтехнолога приговорили к 7,5 годам тюремного заключения. Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в сговоре против США и препятствовании правосудию.

Пола Манафорта и его близкого подчиненного Константина Килимника обвиняли в финансовых махинациях, препятствовании правосудию и сговоре для препятствования правосудию. Следствие установило, что Манафорт не задекларировал миллионы долларов, которые он получил, работая на высших лиц украинского политикума начала 2010-х - в том числе и на Виктора Януковича.