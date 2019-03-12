Манафорт был агентом Украины, а не России – National Review

12 марта 2019, 01:36

Он был готов сделать все что угодно за деньги, но он никогда не был кремлевским агентом, работавшим против собственной страны.

Пол Манафорт
Пол Манафорт / Reuters

Вы когда-нибудь думали над тем, что было главным преступлением Пола Манафорта? После двух лет расследования, после рейда, в ходе которого на его жену направили пистолет, после нескольких месяцев одиночного заключения? Вы заметили, что привлекло внимание Министерства юстиции во времена Обамы, ФБР, и, в конечном счете, спецпрокурора Роберта Мюллера?

Читайте такжеМанафорт уточнял "план по Украине" с агентом Кремля - CNNСогласно обвинительному заключению, Манафорт был незарегистрированным "агентом в правительстве Украины". Он также выполнял функции агента Виктора Януковича, президента Украины с 2010 по 2014 год, и двух политических сил, Партии регионов и Оппозиционный Блок. Об этом идет речь в статье National Review, перевод которой публикует Главред.

Манафорт не был агентом России. Мюллер никогда не утверждал, что Манафорт был тайным оперативником Кремля. Он работал на Украину, а не на Путина. Действительно, большую часть своего времени в Украине он настраивал собственных клиентов против интересов Путина.

Работа Манафорта  в Украине не была секретом. До выборов в США, он более 10 лет работал в Киеве. И он был не один. Множество американских политических консультантов стекались в постсоветскую Украину, потому что там были деньги. Манафорт работал на Партию регионов во главе с Януковичем. Консультанты Обамы работали на соперника Януковича, Юлию Тимошенко. Консультанты Клинтона встречались с Виктором Ющенко.

Манафорт не очень хороший парень. Он вел бизнес и зарабатывал много денег с украинскими и российскими олигархами, которые, в основном благодаря своим связям с организованной преступностью, делали состояния в эпоху постсоветского гангстерского капитализма.

Читайте такжеМанафорт хотел убедить "евреев Обамы" отказать в поддержке Тимошенко - The New York TimesМанафорт даже попал в беду из-за некоторых олигархов. Он задолжал 25 млн долларов Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату. Тем не менее, бизнес с Дерипаской не сделал Манафорта русским шпионом. Билл Клинтон стал российским шпионом только за то, что взял 500 тысяч долларов у банка, связанного с Кремлем. В течение четверти века правительство Соединенных Штатов поощряло торговлю с Россией, несмотря на то, что она враждебно настроена против США. Госсекретарь Хиллари Клинтон также работала с режимом Путина над разработкой московской версии Силиконовой долины.

Бизнес Манафорта в конечном итоге пошел в убыток. Есть веские основания полагать, что, как только он был назначен председателем кампании Трампа, сразу же попытался монетизировать свое влияние. Он хотел выглядеть самодостаточным, продемонстрировав, что также является весомой политической силой.

Манафорт не был русским агентом. Когда его украинские спонсоры-олигархи попросили сотрудничать с Януковичем, он неохотно согласился. Манафорт переделал Януковича почти с нуля: заставлял учить английский язык, поддерживать интеграцию в Европейский Союз, а также конкурентную демократию. Тем не менее, Янукович управлял своей администрацией в восточном авторитарном стиле, обогащая союзников и заключая в тюрьму соперников.

Читайте такжеДело Манафорта заставило Украину снова нервничать из-за Трампа - PoliticoМомент истины для Януковича наступил в конце 2013 года. Он был готов подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и Манафорт его в этом поддерживал. Однако Янукович сдался под давлением Путина, заключив альтернативный договор для обеспечения поставок российского газа и финансовой помощи.

Пол Манафорт - негодяй. Он был готов сделать все что угодно за деньги, но он никогда не был кремлевским агентом, работавшим против собственной страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Янукович Кремль агент иносми Пол Манафорт
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:14
Дуа Липа показала сочные ягодицы в бикини
02:04
Названы темы, интересующие украинок на порносервисе PornHub
01:49
Пасха 2019: какие выходные ждут украинцев Видео
01:36
Манафорт был агентом Украины, а не России – National Review
01:11
Украинцам пообещали рост средней зарплаты в 2019 году до 12 тысяч грн – при одном условии Видео
00:50
Вятрович намерен изменить даты основания Днепра и Одессы
00:29
Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей за бюджетные деньги
00:03
Названа официальная причина смерти вокалиста The Prodigy Флинта
11 марта, понедельник
23:38
"Совместная история": Maruv рассказала о своем фаворите на Евровидении Видео
23:13
Зеленский заявил о готовности работать под видеонаблюдением и озвучил опасения Видео
22:44
Финальная серия расследования Bihus.info: в хищениях в оборонке замешаны СБУ, ГПУ и НАБУ Видео
22:21
Коболеву напрочили сотни миллионов гривен дохода в 2019 году
22:02
Таисия Повалий Видео досье
21:50
В Харькове в агитации от Порошенко разместили любовный календарь и гороскоп
21:45
Названа зарплата вернувшегося в Реал Зидана
21:09
Нацбанк выпустили тираж посвященных томосу монет
20:43
Коррупция, эмиграция, война на Донбассе: Гриценко озвучил предвыборную программу
20:22
Илон Маск заявил о "главной роли" Украины в космической отрасли СССР
20:03
Зидан вернулся на пост тренера мадридского Реала
19:38
В Николаеве ураган швырнул дерево на маршрутку с пассажирами Видео
19:34
СБУ ответила Билецкому на обвинение в подготовке покушения на лидеров Нацкорпуса
19:13
Полиция нашла угрожавшую Зеленскому женщину
18:58
"Прислали сюда десять девочек": Порошенко назвал митинг в Житомире проплаченным
18:37
Автор документальных фильмов о Клинтон и Обаме работает над фильмом о Тимошенко
18:36
В Москве экстренно госпитализировали Ланового: актер прокомментировал
18:35
МИД Австрии вызвал "на ковер" посла Украины
18:05
Радикалы пришли на митинг Порошенко в Житомире Видео
17:43
За что Украина будет платить Коболеву 342 млн в год мнение
17:35
Украине не нужно воевать за Крым и Донбасс – The National Interest
17:34
Назначен главный по лекарствам и наркотикам в Украине
17:02
"Улетели своим шляхом": как ураган уничтожал биллборды и палатки кандидатов в президенты
16:53
"Мы 50 лет ждали": страна-член ЕС объявила о притязаниях на российские территории Видео
16:40
"Видно сосочки": Алина Гросу в образе монахини похвалилась грудью
16:40
Билецкий сообщил о планах Порошенко ликвидировать лидеров Нацкорпуса
16:39
Покусились на святое: Россия нанесла по Порошенко новый удар Видео
16:17
Разница в 30 лет: Александр Цекало тайно женился в четвертый раз
16:12
Серьезный бизнес. Поклонская решила выпускать товары под маркой Няш-мяш
16:12
Во втором туре выборов встретятся Тимошенко и Зеленский – социология
15:56
Порошенко заподозрили в подготовке атаки на "Азов"
15:20
"Всем бы так выглядеть": Регина Тодоренко ошеломила сеть фигурой в купальнике после родов
15:19
Россия начала стягивать войска в Крым
14:56
Впервые после смерти солиста Кита Флинта The Prodigy обратились к фанатам
14:36
Порошенко назвал главного врага Украины после Путина
14:29
Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов и ответить перед законом - Юлия Тимошенко
14:08
Швед "атаковал" Лазарева сзади: букмекеры опубликовали свежие данные
14:07
Минкульт добавил в черный список звезду 80-х и итальянского певца Путина
13:52
"Можно и на тот свет уйти": Пугачева в мини-платье шокировала сеть истощенным видом
13:26
Штрафы вырастут в 10 раз: украинским автомобилистам приготовили новые "подарки"
13:08
Вашингтон готовится "шарахнуть" санкциями по Германии из-за Северного потока-2 - WSJ Видео
12:53
Кандидатов в президенты призывают прекратить обмен "ядерными ударами" и заботиться о сохранении государства
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться