Пол Манафорт / Reuters

Вы когда-нибудь думали над тем, что было главным преступлением Пола Манафорта? После двух лет расследования, после рейда, в ходе которого на его жену направили пистолет, после нескольких месяцев одиночного заключения? Вы заметили, что привлекло внимание Министерства юстиции во времена Обамы, ФБР, и, в конечном счете, спецпрокурора Роберта Мюллера?

Читайте такжеМанафорт уточнял "план по Украине" с агентом Кремля - CNNСогласно обвинительному заключению, Манафорт был незарегистрированным "агентом в правительстве Украины". Он также выполнял функции агента Виктора Януковича, президента Украины с 2010 по 2014 год, и двух политических сил, Партии регионов и Оппозиционный Блок. Об этом идет речь в статье National Review, перевод которой публикует Главред.

Манафорт не был агентом России. Мюллер никогда не утверждал, что Манафорт был тайным оперативником Кремля. Он работал на Украину, а не на Путина. Действительно, большую часть своего времени в Украине он настраивал собственных клиентов против интересов Путина.

Работа Манафорта в Украине не была секретом. До выборов в США, он более 10 лет работал в Киеве. И он был не один. Множество американских политических консультантов стекались в постсоветскую Украину, потому что там были деньги. Манафорт работал на Партию регионов во главе с Януковичем. Консультанты Обамы работали на соперника Януковича, Юлию Тимошенко. Консультанты Клинтона встречались с Виктором Ющенко.

Манафорт не очень хороший парень. Он вел бизнес и зарабатывал много денег с украинскими и российскими олигархами, которые, в основном благодаря своим связям с организованной преступностью, делали состояния в эпоху постсоветского гангстерского капитализма.

Читайте такжеМанафорт хотел убедить "евреев Обамы" отказать в поддержке Тимошенко - The New York TimesМанафорт даже попал в беду из-за некоторых олигархов. Он задолжал 25 млн долларов Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату. Тем не менее, бизнес с Дерипаской не сделал Манафорта русским шпионом. Билл Клинтон стал российским шпионом только за то, что взял 500 тысяч долларов у банка, связанного с Кремлем. В течение четверти века правительство Соединенных Штатов поощряло торговлю с Россией, несмотря на то, что она враждебно настроена против США. Госсекретарь Хиллари Клинтон также работала с режимом Путина над разработкой московской версии Силиконовой долины.

Бизнес Манафорта в конечном итоге пошел в убыток. Есть веские основания полагать, что, как только он был назначен председателем кампании Трампа, сразу же попытался монетизировать свое влияние. Он хотел выглядеть самодостаточным, продемонстрировав, что также является весомой политической силой.

Манафорт не был русским агентом. Когда его украинские спонсоры-олигархи попросили сотрудничать с Януковичем, он неохотно согласился. Манафорт переделал Януковича почти с нуля: заставлял учить английский язык, поддерживать интеграцию в Европейский Союз, а также конкурентную демократию. Тем не менее, Янукович управлял своей администрацией в восточном авторитарном стиле, обогащая союзников и заключая в тюрьму соперников.

Читайте такжеДело Манафорта заставило Украину снова нервничать из-за Трампа - PoliticoМомент истины для Януковича наступил в конце 2013 года. Он был готов подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и Манафорт его в этом поддерживал. Однако Янукович сдался под давлением Путина, заключив альтернативный договор для обеспечения поставок российского газа и финансовой помощи.

Пол Манафорт - негодяй. Он был готов сделать все что угодно за деньги, но он никогда не был кремлевским агентом, работавшим против собственной страны.