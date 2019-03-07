Украинцы устали от грязных методов Манафорта, поэтому делают ставку на Зеленского - The Daily Beast

7 марта 2019, 07:14

Владимир Зеленский является единственным крупным кандидатом, который не использует методы Манафорта, чтобы победить своих конкурентов.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Пресс-служба

Пол Манафорт, долгие годы работавший советником опального экс-президента Виктора Януковича, оставил в политике Украины огромный след, видимый даже сейчас в ходе текущей избирательной кампании. Об этом идет речь в материале издания The Daily Beast, перевод которого публикует Главред.

Сейчас Манафорту грозит 19 лет тюрьмы за различные финансовые преступления, его бывший работодатель (Янукович, - ред.) скрывается в России, а Юлия Тимошенко, против которой, он ранее распространял клевету, снова является ведущим кандидатом на выборах.

Сергей Власенко, депутат парламента от партии Тимошенко "Батькивщина", сетует на грязную президентскую кампанию в старых традициях Манафорта. "К сожалению, президент Порошенко, который работал министром экономического развития в правительстве Януковича, использует те же инструменты на телевидении, чтобы испортить репутацию нашего кандидата. Сегодня наши оппоненты используют учебник Манафорта, та же манипулятивная история о том, что наш кандидат Тимошенко является пророссийским политиком", - отмечает Власенко.

Читайте такжеПочему Зеленский – единственный достойный выбор для УкраиныВ свою очередь, Тимошенко и группа депутатов из ее блока на прошлой неделе обвинили президента Украины в государственной измене и призвали начать процедуру импичмента после скандала в Укроборонпроме. Также экс-премьер утверждает, что Порошенко потратил до 300 млн долларов административного ресурса на подкуп миллионов избирателей.

Украинская общественность настолько устала от всех этих скандалов, что вполне может  выбрать популярного комика в качестве следующего президента страны. Последние соцопросы показывают, что Зеленский побеждает во втором туре с более чем 25,1% голосов. Порошенко и Тимошенко занимают второе и третье место с 16,6% и 16,2% голосов соответственно.

"Подобно тому, как Трамп ворвался в американскую политику, Зеленский - актер, медиа-менеджер и телевизионный продюсер - выходит на украинскую политическую сцену", - заявил телеведущий Евгений Киселев в интервью The Daily Beast. – "Он может быть неопытен в экономике, но люди любят его, поскольку существует огромный спрос на обновление элит".

Киселев настаивает на том, что Зеленский является единственным крупным кандидатом, который не использует методы Манафорта, чтобы победить своих конкурентов. А вот конкурентов нельзя назвать честными.

Дмитрий Разумков, руководитель предвыборной кампании Зеленского, отмечает, что его конкуренты нападают с "ложными обвинениями" в коррупции, употреблении наркотиков, ведении бизнеса в России.

Читайте такжеПять причин, почему растет рейтинг Зеленского"Как и в учебнике Манафорта, президент Порошенко использовал ложные истории о нашем кандидате. Это самый примитивный метод: сначала власти придумывают компромат, а затем распространяют его через контролируемые ими средства массовой информации. Манафорт также искал социальные различия и сталкивал наших граждан по языковому вопросу. Мы, наоборот, пытаемся объединить все регионы", - сказал Разумков.

В последние несколько дней появилось много видеоклипов с нападками на Зеленского, как по телевидению, так и на YouTube. Фактически, большинство критиков Зеленского говорят, что комик зависим от олигарха Игоря Коломойского. Его комманда опровергает все обвинения. "Если победит Зеленский, - говорит Разумков, - ни Коломойский, ни какой-либо другой олигарх не смогут повлиять на его стратегию, тогда государство будет влиять на олигархов".

Многие в Украине просто хотят забыть о Манафорте, Януковиче и их коррупционных и манипулятивных методах вместе взятых. "Представьте, если бы Зеленский победил, Путин выглядел бы как старый скучный диктатор, а наш молодой президент был бы примером веселого, современного и успешного лидера", - уверена Елена Поплавская, офис-менеджер из Одесской области.

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