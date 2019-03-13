В США суд приговорил экс-политтехнолога Януковича Манафорта к тюрьме

Полу Манафорту выписали семь с половиной лет тюремного заключения.
Суд приговорил руководителя экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа и бывшего политтехнолога Виктора Януковича Пола Манафорта к 7,5 годам тюремного заключения.
Такое сообщение опубликовали журналисты авторитетного американского новостного агентства Bloomberg.
Напомним, что Пола Манафорта и его близкого подчиненного Константина Килимника обвиняли в финансовых махинациях, препятствовании правосудию и сговоре для препятствования правосудию. Следствие установило, что Манафорт не задекларировал миллионы долларов, которые он получил, работая на высших лиц украинского политикума начала 2010-х - в том числе и на Виктора Януковича.