В детсаду дети зверски избили девочку: опубликовано видео

Дети избивают девочку / скриншот из видео

В российской глубинке, в городе Ярославль, воспитанники детсада №236 группой избили сверстницу во время прогулки.

В ролике видно, как дети окружили девочку, свалили на землю лицом вниз и начали избивать, в том числе прыгая на ее спине.

Причем избиение продолжалось в течение нескольких минут. Почему сразу не отреагировала воспитательница, до сих неизвестно.

Сейчас инцидент расследует региональное СУ Следственного комитета. Пострадавшая девочка находится под наблюдением медиков.

Напомним, ранее в Сеть попало видео издевательств заведующей детсадом над ребенком в Краснодаре. Женщина обзывала ребенка, а затем ставила его на колени и заставляла целовать землю. Позднее на Николаевщине воспитательница в детсаду заклеивала детям рты скотчем.



