Скандал на Николаевщине: воспитатель в детсаду заклеивала детям рты скотчем

Полиция открыло производство из-за издевательства над детьми на Николаевщине/ УНИАН

В Первомайске Николаевской области полиция открыла уголовное производство в отношении бывшей воспитательницы детсада, которая подозревается в издевательстве над детьми.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в управление по делам детей Первомайского горсовета поступило коллективное обращение от родителей воспитанников старшей группы одного из дошкольных учебных заведений о том, что 30-летняя работница детсада издевается над детьми.

Дети неоднократно жаловались родителям о том, что воспитатель заклеивает им рот скотчем, считая, что те плохо себя ведут.

Читайте также"Вам во Львов нужно": в детсаду Киева вспыхнул скандал из-за украинского языкаВоспитатель уже уволена с должности, по данному факту начато уголовное производство.

Как уточнили Факты, первой тревогу забила мама ребенка из подготовительной группы одного из детсадов города Первомайска. Она обнаружила у своего ребенка на губе кровоподтек. Мальчик рассказал маме, что рот ему заклеивала воспитатель за то, что он громко разговаривал.

В дальнейшем рассказ мальчика подтвердили и другие дети из этой группы, сообщившие, что их наставница заклеивала им рты скотчем за плохое поведение.

Напомним, ранее сообщалось, что на Тернопольщине воспитатель стрелял по детям в наказание за шалости.