"Жополизание и совдепия": в детсаду в Днепре родители и директор закрыли мать за отказ сдавать деньги

В детсаду в Днепре затравили мать и ребенка / УНИАН

Днепр стал на уши из-за скандала в детском саду №201, где администрация заведения, а также родительский комитет фактически взяли в заложники маму одного из детей.

По информации, в понедельник, 21 октября, пострадавшая Оксана Репецкая пришла за ребенком. При этом родители в составе 15 человек, директор сада, методист и воспитатель не выпускали ее из раздевалки.

При этом, по словам Репецкой, которая, собственно, и выложила на всеобщее обозрение в соцсети в группе Батьки SOS свою историю, никого не беспокоило, что в это время в соседнем помещении находились дети.

Отмечается, что работник детсада с родителями вызвали в сад полицию, чтобы разобраться с женщиной.

По словам Оксаны Репецкой, буллинг против нее и ее ребенка начался после того, как она в 2017 году отказалась поздравить директора сада с днем рождения. После этого воспитатель начала настраивать родителей группы против "неудобной" мамы.

При этом не только Репецкая была под прицелом.

Репецкая уточнила, что каждое родительское собрание в детском саду превращалось в обсуждение неудобных родителей и детей. Дошло до того, что воспитатели раскрыли информацию о посещении ребенком психолога.

После чего Оксана Репецкая написала жалобу в департамент образования. А администрация обвинила ее в том, что из-за нее увольняются воспитатели.

"Дословно: "Что мы будем с ней делать?" Остановиться она не могла, манипулируя тем, что воспитатели увольняются, а виновата в этом я, потому что написала к ней обращение против вымогательства средств родительским комитетом и недопустимости буллинга детей" - пишет пострадавшая.

Отметим, история затронула многих родителей за живое, и под сообщением появилось тьма комментариев.

"Времена, однако, пошли...без биты в сад не зайти. Вернее, не выйти", - сказала Лина Зигура.

"Жесть... аж страшно дитину в садик віддавати", - добавила Наталья Фетько.

"Знакомо.... В КСШ 333 (Киев) тоже "традиция" поздравлять директора с ДР. А подарки предлагаемые родкомитетом всегда "умиляли" (полет на воздушном шаре, салоны красоты и т.п). Принципиально не сдавала деньги на такие "праздники" (при том, что была сама а-ля главой РК класса) и другим не советовала. Вы молодец!!!", - поделилась своей историей некая Яна.

"В группе у моей дочери тоже были пресмыкающиеся. Собирали на подарки заведующей. Звонили мне по поводу денег. Я предложила им сначала сброситься мне на подарок", - сказала Ирина Русева.

"Коли закінчиться ця совдепія????!!!! Сраколизання!!!!! Якщо у завідувача день народження, то нехай вітає колектив ( по бажанню). А до чого діти і батьки???!!!", - вопрошает Людмила Кап.

Читайте такжеВ Киеве школьник поплатился за травлю другого ученика штрафом в 100 тысяч гривенНапомним, ранее в Первомайске Николаевской области полиция открыла уголовное производство в отношении бывшей воспитательницы детсада, которая подозревается в издевательстве над детьми.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в управление по делам детей Первомайского горсовета поступило коллективное обращение от родителей воспитанников старшей группы одного из дошкольных учебных заведений о том, что 30-летняя работница детсада издевается над детьми.

Дети неоднократно жаловались родителям о том, что воспитатель заклеивает им рот скотчем, считая, что те плохо себя ведут.