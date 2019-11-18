Упрощение визового режима: в Брюсселе сделали важное заявление относительно Беларуси

Упрощение визового режима предполагает снижение стоимости "шенгена" для белорусов / Фото Reuters

В Евросоюзе готовы подписать соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Текст данного постановления Совета Евросоюза опубликован в Официальном журнале ЕС.

Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Упрощение визового режима предполагает снижение стоимости "шенгена" с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней.

"Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским союзом и Белоруссией с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста. Текст соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении", - говорится в документе.

Председатель Совета должен будет назначить уполномоченного подписать соглашение. Вступит в силу визовое соглашение через два месяца после принятия обеими сторонами.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался относительно интеграции Беларуси и России и заверил, что официальный Минск не собирается создавать с РФ военный альянс. Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Лукашенко своим заявлением о ненадобности сотрудничества с Россией пытается "выторговать" накануне выборов для своей страны преференции.