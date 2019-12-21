В России и ЕС отреагировали на американские санкции за Северный поток-2

России и ЕС не понравились санкции за Северный поток-2 / Reuters

В Москве заявили, что не будут прекращать прокладку газопровода Северный поток-2 после учреждения США санкций.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций", - сообщила пресс-служба МИД России.

В Кремле считают, что Белый дом "переходит знаковую грань во внешней политике". Как отметили в ведомстве, Россия привыкла к введению санкций, а очередные ограничения больший вред нанесут именно Вашингтону.

"На самом деле, речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России", — утверждают в МИД России.

В Европейском Союзе констатировали, что Вашингтон слишком жесток к союзникам по блоку НАТО "ради геополитических амбиций".

Как сообщает AFP, американские санкции за Северный поток-2 в ЕС раскритиковали.

"ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес", — заявил представитель Еврокомиссии.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены в том числе и санкции против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Также стало известно, что швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода Северный поток-2, приостановила работу над проектом.

Как ранее сообщалось, в Германии возмутились из-за новых американских санкций против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, назвав их "вмешательством во внутренние дела".