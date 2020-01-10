"Агрессивно приблизился": корабль РФ вызвал подозрения у ВМС США

Россияне устроили провокацию на море / twitter.com/NATO_MARCOM

К эсминцу ВМС США в Аравийском море "агрессивно приблизился" российский военный корабль, который игнорировал сигналы американского судна и создал риск разрушительного столкновения.

"В четверг во время проведения плановых операций в северной части Аравийского моря, к USS Farragut агрессивно приблизился корабль ВМФ РФ", - говорится в заявлении Пятого флота ВМС США, который курирует военно-морские операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN.

Американские морояки были вынуждены подать сигнал, чтобы избежать столкновения. Однако россияне сначала отказались изменить курс, однако впоследствии все же уступили.

"Farragut дал пять коротких залпов, Международный морской сигнал об опасности столкновения, и потребовал от российского судна изменить курс согласно международных правил морского движения. Российское судно сначала отказалось, но в конечном итоге изменило курс", - говорится в заявлении.

В распоряжении журналистов оказалось видео, которое наглядно демонстрирует, как российский корабль стремительно приближается к эсминцу США. Россияне приблизились к американскому судну на расстояние 60 метров и лишь после этого изменили курс.

A Russian warship "aggressively approached" a US Navy destroyer while it was operating in the North Arabian Sea Thursday, ignoring warnings from the US vessel and increasing the risk of a collision, the US Navy says. https://t.co/DOpJQXFXkhpic.twitter.com/DQDRn3dDRm — CNN (@CNN) January 10, 2020

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

Ранее подобный инцидент произошел в Тихом океане. Тогда американскому кораблю пришлось выполнить экстренный маневр, чтобы избежать столкновения с судном РФ.

Напомним, ракетный эсминец США USS Ross DDG 71 пересек Дарданеллы и Босфор и вошел в воды Черного моря.

Как ранее сообщалось, в Одесский порт с дружественным визитом зашел ракетный эсминец США Porter.

Также в акваторию Черного моря зашло скоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma.