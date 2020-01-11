В Польше полиция отобрала трехлетнего ребенка у пьяных россиян

Полиция Польши отобрала ребенка у пьяных россиян / Bigmir

В польском городе Гдыня стражи порядка ночью забрали ребенка у пьяных граждан России.

Как сообщает Trojmiasto.pl, инцидент произошел в ночь на 10 января в центре города.

Камеры наружного видеонаблюдения около двух часов ночи зафиксировали пару с коляской и маленьким ребенком, которая качалась и явно была в нетрезвом состоянии. Оператор вызвал полицию.

"Оба были гражданами России. Объясняли, что возвращались с вечеринки в отель с трехлетним ребенком", — заявил начальник отдела профилактики полиции Гдыни Ярослав Балы.

Правоохранители задержали нерадивых родителей. В крови женщины оказалось 1,5 промилле алкоголя, а у мужчины — 2,5 промилле. Ребенка у них забрали и передали органам опеки. Далее судьбу семьи и малыша будет решать семейный суд Польши.