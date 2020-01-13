Елизавета II приняла решение из-за выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Королева Елизавета II отпустила внука из королевской семьи / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II решила одобрить отказ своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл от позиции старших членов королевской семьи.

Как сообщает The Mirror со ссылкой на официальное заявление Букингемского дворца, королева отметила, что предпочла бы, чтобы они остались полноценными представителями британских монархов и продолжали исполнять обязанности членов королевской семьи в полном объеме.

По итогам экстренного семейного собрания, который прошел в фамильном имении Сэндрингем, в свете беспрецедентного решения герцогов Сассекских королева одобрила "переходный период" для Меган Маркл и принца Гарри, в течение которого пара постепенно будет отказываться от королевского финансирования. Уточняется, что жить знаменитые супруги будут в Канаде и Великобритании. В семейном совете приняли участие принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям (отец и брат принца Гарри), а также сам Гарри. Маркл должна была присоединиться к обсуждению с помощью видеосвязи, но неизвестно, произошло ли это.

Читайте такжеМеган Маркл нашла работу в компании Disney"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в молодой семье", — заявила королева Великобритании.

Елизавета II подчеркнула, что в Букингемском дворце с сожалением восприняли данное решение, однако уважают желание молодоженов жить более независимой жизнью, "оставаясь при этом ценной частью"! монаршей семьи.

Как ранее сообщалось, королевская семья Великобритании переживает шок после заявления принца Гарри и Меган Маркл. Решение считают неокончательным.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл приняли радикальное решение отказаться от королевских привилегий, чтобы не зависеть от денег налогоплательщиков.