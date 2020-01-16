В Счетной палате США сделали вывод по замороженной помощи Украине

Трампа обвинили в замораживании помощи Украине по политическим мотивам / УНИАН

Счетная палата США обнародовала заявление о незаконном характере замораживания финансовой помощи Украине решением администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы пришли к выводу, что Административно-бюджетное управление нарушило Закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием", - сказано в отчете американского ведомства, сообщает Интерфакс-Украина.

Аудиторский и аналитическо-следственный орган Конгресса в лице своих авторов обнародовал вывод, что управление удержало средства по политическим мотивам, а такие действия противоречат закону.

"Добросовестное соблюдение закона не позволяет президенту ставить свои собственные политические приоритеты выше тех, которые Конгресс США возвел в ранг закона", — добавили контролеры.

Читайте такжеТрамп угрожал заморозить всю помощь УкраинеПо мнению аналитиков, глава государства не имеет права вмешиваться в распределение средств, которые направляются из бюджета. Все вопросы, в том числе по заморозке, глава Белого дома, согласно закону, должен решать исключительно через Конгресс. Однако по украинскому вопросу Трамп с конгрессменами не советовался.

Американские эксперты также подчеркивают, что закон запрещает заморозку средств по политическим и личным мотивам.

Как ранее сообщалось, в США обнародовали новые доказательства по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что судебный комитет Палаты представителей США передадут опубликованные данные на рассмотрение в Сенат вместе со статьями об импичменте.

Напомним, в Сенате США хотят форсировать события в деле об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу.