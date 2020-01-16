В США начался процесс импичмента Трампа

Дональд Трамп стал фигурантом судебного заседания / Фото Reuters

В США стартовал процесс импичмента президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Politico, верховный судья США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу, и началось судебное разбирательство.

Отмечается, что руководитель спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Адам Шифф прочел главные обвинения к главе Белого дома. Он зачитал сенаторам статьи обвинения против Трампа, резолюцию с именами остальных "менеджеров импичмента" и напомнил, что Палата представителей Конгресса США ранее объявила импичмент Трампу. Президента обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса.

В данном процессе роль присяжным будут исполнять члены Сената. Рассмотрение дела начнется 21 января.

Читайте такжеБайден нанесет удар: в деле об импичменте Трампу - новый поворотТрамп не сомневается, что слушание дела закончится быстро и с положительным для него результатом. Обвинения он назвал "обманом".

"Я думаю, что это пройдет очень быстро", — сказал он репортерам.

Как ранее сообщалось, в США обнародовали новые доказательства по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что судебный комитет Палаты представителей США передадут опубликованные данные на рассмотрение в Сенат вместе со статьями об импичменте.

Напомним, в Сенате США хотят форсировать события в деле об импичменте действующему главе Белого дома Дональду Трампу.