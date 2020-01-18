В Польше заявили о краже Россией культурных ценностей

Польша требует от России возврата культурных ценностей / Фото: flickr.com/wlodi

Министерство иностранных дел Польши утверждает, что в России хранятся принадлежащие польскому народу культурные ценности.

Перечень предметов культуры опубликован в Twitter польского МИДа.

"Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии", - сказано в сообщении.

Польские чиновники обнародовали примеры конфискованных работ. В частности, среди них Мадонна Глоговская Лукаса Кранаха-старшего, Девочка с голубем Антуана Пэна, Птичий двор Даниэля Шульца, а также Лесной пейзаж Яна Брейгеля-старшего.

Na skutek działań #ZSRS ucierpiała polska kultura.



⚫️Oddziały NKWD rekwirowały dzieła sztuki - wiele z nich do dziś znajduje się w ??.

⚫️Armia Czerwona i NKWD w wielu wypadkach niszczyły i konfiskowały to, czego nie udało się zrabować lub spalić Niemcom.#wyzwolenieBEZwolności pic.twitter.com/RisDUfrkdo — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ?? (@MSZ_RP) January 18, 2020

Как ранее сообщалось, в Европарламенте отреагировали на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Польша несет ответственность за начало Второй мировой войны. По мнению большинства депутатов, на самом деле ответственность лежит на СССР.

Напомним, Путин заявил, что необходимо защитить правду о победе во Второй мировой войне.