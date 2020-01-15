"Наш долг": Путин призвал бороться с "наглым враньем" Запада

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо защитить правду о победе во Второй мировой войне. При этом российский лидер "присвоил" победу России.

"В этом году мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая - самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг", - заявил президент России во время оглашения послания Федеральному собранию.

Кроме того, он указал, что за правду о Победе необходимо бороться и анонсировал создание крупнейшего комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов о войне.

"Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. Такая работа наш долг, как страны победительницы, и ответственность перед будущими поколениями", - подытожил Путин.

Как ранее сообщал Главред, сначала, в Польше решили на законодательном уровне запретить Кремлю толковать по-своему историю. Позже с похожей инициативой выступил Сейм Латвии.