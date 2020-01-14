"Было бы странно": в Латвии намерены "объявить войну" лжи Путина

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В Латвии осудили попытки Российской Федерации подкорректировать итоги Второй мировой войны. Так, депутаты латвийского Сейма рассмотрят соответствующую резолюцию.

По данным Delfi, коалиция парламента Латвии намерена подписать заявление, в котором указано, что попытки российских политиков уменьшить ответственность СССР за войну в Европе являются неприемлемыми. По мнению латвийских парламентариев, Кремль пытается уйти ответственности за преступления советского режима.

Отмечается, что министр юстиции Янис Борданс поддержал данную инициативу.

"Было бы странно, если бы Латвия не реагировала, когда Польша, Литва и Эстония уже остро отреагировали на ревизионистские заявления России", - заявил глава ведомства.

Сейм Латвии планирует рассмотреть документ уже 16 января.

Как ранее сообщал Главред, в Польше решили на законодательном уровне запретить Кремлю толковать по-своему историю.