"Борьба с ложью": в Польше решили пойти на радикальный шаг из-за Путина

Польша / zaxid.net

Польские власти решили принять радикальный шаг после заявлений президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, в Польше решили на законодательном уровне запретить Кремлю толковать по-своему историю.

По словам вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидавы-Блоньской, соответствующий документ представят на следующем заседании парламента.

"Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, клевещущей на Польшу. Мы должны выработать единую позицию в защите доброго имени нашей страны!" – написала политик в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что над документом работает комитет сейма по внешней политике. Кроме того, его могут представить 8 января.

Как ранее сообщал Главред, в Польше набросились на президента Российской Федерации Владимира Путина из-за его высказываний о причинах введения войск СССР на польскую территорию перед Второй мировой войной.