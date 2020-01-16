"Пытаются исказить историю": в Европарламенте жестко осадили Путина

Владимир Путин / Reuters

В Европарламенте отреагировали на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Польша несет ответственность за начало Второй мировой войны. По мнению большинства депутатов, на самом деле ответственность лежит на СССР.

"Не все говорили в один голос, но большинство указывало на русскую ответственность за провоцирование войны путем заключения пакта Молотова-Риббентропа", – отмечает Deutsche Welle.

При этом замглавы Еврокомиссии Вера Йоурова указала, что перевинчивание истории является угрозой демократии.

"Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные утверждения, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны, или изображать жертвы, таких как Польша, как преступников", – заявила Йоурова.

Кроме того, ее поддержала представительница Европейской народной партии Сандра Калниете отметила, что именно СССР ответственен за Вторую мировую войну.

"Этот тип преображения, перебрасывания исторической вины может стать первым шагом к идентификации целей для агрессии. ЕС должен быть настороже", – подытожил немецкий политик Райнхард Бютикофер.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо защитить правду о победе во Второй мировой войне.