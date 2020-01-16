  1. Главная
  3. Мир

"Пытаются исказить историю": в Европарламенте жестко осадили Путина

16 января 2020, 11:52

Депутаты Европейского парламента поддержали Польшу в вопросе Второй мировой войны.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

В Европарламенте отреагировали на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Польша несет ответственность за начало Второй мировой войны. По мнению большинства депутатов, на самом деле ответственность лежит на СССР.

"Не все говорили в один голос, но большинство указывало на русскую ответственность за провоцирование войны путем заключения пакта Молотова-Риббентропа", – отмечает Deutsche Welle.

При этом замглавы Еврокомиссии Вера Йоурова указала, что перевинчивание истории является угрозой демократии.

"Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные утверждения, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны, или изображать жертвы, таких как Польша, как преступников", – заявила Йоурова.

Кроме того, ее поддержала представительница Европейской народной партии Сандра Калниете отметила, что именно СССР ответственен за Вторую мировую войну.

"Этот тип преображения, перебрасывания исторической вины может стать первым шагом к идентификации целей для агрессии. ЕС должен быть настороже", – подытожил немецкий политик Райнхард Бютикофер.

Как ранее сообщал Главред, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо защитить правду о победе во Второй мировой войне.

новости России СССР Вторая мировая война Владимир Путин Европарламент
Сейчас вы просматриваете новость «"Пытаются исказить историю": в Европарламенте жестко осадили Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:08
Раскрыт хитроумный план Трампа: Парнас рассказал, почему президент США не поехал в Польшу
11:52
"Пытаются исказить историю": в Европарламенте жестко осадили Путина
11:51
Рада дала "зеленый свет" легализации игорного бизнеса в Украине
11:42
Климатолог предупредила о "погодных ударах" в 2020-м Видео
11:30
"Кое-как сваяли": российский геолог предостерег от поездок по Крымскому мосту
11:30
Мої думки тихі 2020: роад-трип с глубоким смыслом для каждого Видео
11:28
На пленках Гончарука соратницу Маркаровой спутали с замом Богдана – журналист
11:25
"У*бище, ноги не раздвигает": Волочкова бесстыже засветила грудь
11:20
Двум членам Кабмина грозит отставка - эксперт
11:20
Что показали чайные беседы Гончарука мнение
11:07
Дом Дракона: появилась дата выхода продолжения Игры престолов
11:01
В Днепре 19-летний парень публично свел счеты с жизнью - фото 18+
11:00
Журналист спрогнозировал, как слитые записи повлияют на позиции Гончарука
10:57
"Чудесные нарезки": в Слуге народа оценили скандал с пленками Гончарука
10:53
iPhone 12: аналитики раскрыли секреты новинки Apple Видео
10:45
Половое воспитание 2 сезон от Netflix: дата выхода, актеры и трейлер Видео
10:43
Операция "преемник Путина": что значит послание главы РФ и отставка Медведева мнение
10:42
Стало известно, почему Кадыров покинул пост главы Чечни
10:40
Как кружок "полезных идиотов" убивает рейтинг Зеленского мнение
10:30
"Профан" в экономике": Гончарук ответил на скандал с прослушкой Видео
10:27
В России слили компромат на потенциального сменщика Медведева
10:26
Ксения Пунтус пришла в себя и сделала признание о внуке Михалкова
10:19
СМИ узнали о встрече Зеленского и Гончарука: президент отреагировал на слитые пленки
10:14
Суд лишил детей Гайдара прав: подробности скандала
10:01
"Покушение на суверенитет Украины": преемник Медведева угодил в Миротворец
10:00
Оливье для Зеленского: в Сеть слили третью часть скандальных пленок Гончарука Видео
09:57
Большая битва за пост премьера уже началась мнение
09:53
Разборки в Николаеве переросли в стрельбу: есть пострадавшие - фото
09:45
Гороскоп на 16 января всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников
09:30
В апреле ударят морозы: синоптик дала неожиданный прогноз на весну
09:15
Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине
08:55
Секс и марихуана: Милованов рассказал о своих слабостях
08:45
Черный лебедь, или Драматическое будущее Украины в ХХI веке мнение
08:42
Кровавое ДТП в Днепре: маршрутка насмерть раздавила женщину - фото 18+
08:32
Пленки Гончарука: зам Богдана опровергла свое участие в скандальном совещании
08:10
Кровавая стрельба в российском суде: есть жертва и раненый
07:25
Импичмент Трампа: названа дата суда над президентом США
07:05
"Как с бодуна": Бузова случайно засветила грудь на развратном фото
07:00
"Нетрадиционное и нюансированное": в Atlantic Council лестно выразились о новогоднем поздравлении Зеленского Видео
06:52
Катастрофа государственного масштаба: кто виноват в порывах на теплотрассах мнение
06:35
Астролог рассказал, насколько обрушится гривна в 2020 году
06:01
Окрашивание волос 2020: в моде рыжие волосы и отросшие корни - фото Фото
05:53
Модные украшения 2020: стилист рассказала, как быть в тренде в этом году Фото
05:28
Недолго осталось: когда надо убирать елку 2020 Видео
05:09
Маникюр 2020 – модный и самый красивый маникюр на короткие ногти фото Фото
04:32
Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать Видео
04:27
Уже не пися королева: "Царица ковровая" Maruv соблазняет стройными ножками на пикантных фото
03:59
Старые кони и борозда: ученые рассказали, как связаны секс и менопауза
03:11
"Я устал, я ухожу": в России намекнули Путину, что уже пора
02:24
"Синдром тетки": психолог рассказала, как вернуть вкус к жизни
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять