Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

Меган Маркл и принц Гарри лишены королевских титулов / Reuters

В Великобритании члены королевской семьи приняли решение о лишении королевских титулов принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Как сообщается в заявлении Букингемского дворца, герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

Уточняется, что с весны 2019 года внук королевы и его супруга не смогут быть официальными представителями монаршей семьи и именоваться "их королевские высочества". Также им перестанут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.

По словам королевы Елизаветы II, к этому решению они пришли после продолжительных обсуждений. Она подчеркнула, что Меган Маркл, принц Гарри и Арчи Харрисон останутся любимыми членами семьи. Королева добавила, что благодарна внуку и его супрге за работу и отметила Меган Маркл, которая "очень быстро стала полноправным членом семьи".

Как ранее сообщалось, королевская семья Великобритании переживает шок после заявления принца Гарри и Меган Маркл. Решение считают неокончательным.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл приняли радикальное решение отказаться от королевских привилегий, чтобы не зависеть от денег налогоплательщиков.