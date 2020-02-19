США обвинили Россию в атаке возле Золотого

США обвиняют Кремль в эскалации конфликта на Донбассе / УНИАН

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус опубликовала заявление, в котором назвала бой возле Золотого "последним примером агрессии России против Украины.

"Призываем Россию немедленно ввести режим прекращения огня, под которым она подписалась в Минских договоренностях", – отметила Ортагус в Twitter.

По словам спикера, США видят, как президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру и поддерживают его инициативу.

Во Франции об эскалации у Золотого высказались нейтрально. МИД Франции обратился с просьбой не допускать очередного возгорания конфликта в Донбассе.

Дипломаты отметили на сайте ведомства, что крайне сожалеют из-за обострения противостояния. По их убеждению, боевые действия противоречат Минским соглашениям.

"Франция призывает стороны проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации на местах", — сказано в тексте.

Напомним, в Минобороны сообщили о последствиях утреннего боя на Донбассе, который состоялся 18 февраля и в результате которого погиб 22-летний украинский боец Максим Хитайлов и получили ранения пятеро бойцов операции Объединенных сил.

Как ранее писал Главред, утром 18 февраля боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения и попытались пересечь линию разграничения, завязался бой. СМИ писали, что бой был под Золотым в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, и украинские бойцы ушли с небольшого участка фронта.