"Нет оснований": в Китае открестились от обвинений о создании Covid-19 в лаборатории

Китай, коронавирус / Reuters

Официальные представители властей Китайской Народной Республки заявили, что версия о том, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории в Ухане, не имеет никаких научных оснований.

Соответствующее заявление в рамках брифинга в четверг, 16 апреля, сделал официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, все претензии к властям КНР по поводу распространения коронавируса Covid-19 не имеют научной основы под собой.

"Что касается так называемой утечки вируса и других предположений, то они лишены каких-либо научных доказательств", - заявил Чжао Ли Цзянь.

Его выступление стало официальной реакцией МИД КНР на информацию американского телеканала Fox News. Его журналисты со ссылкой на ряд источников сообщили, что первый человек, заразившийся Covid-19, был сотрудником лаборатории Института вирусологии (Ухань).

Напомним, ранее китайские ученые заявили, что коронавирус может распространяться по всем помещениям больниц - на обуви медицинского персонала.

До того медики установили новый, атипичный симптом Covid-19 - синие губы у пациентов (тех из них, у которых осложнения коронавируса вызывают пневмонию).