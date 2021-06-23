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Атака России на Европу и Украину: у Байдена поставили Москве условие по Северному потоку-2

23 июня 2021, 18:24
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США намерены добиться от России гарантий по использованию газопровода СП-2 по прямому назначению, сказал Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен
Россия не должна шантажировать Европу газом - Блинкен / Фото Reuters

Россия не должна использовать трубопровод Северный поток-2 и свои энергетические ресурсы как инструмент давление на Украину или любое другое государство Европы. Это геополитический проект, который несет угрозу безопасности украинского государства. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает Reuters, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом он сказал о том, что Штаты выступают против появления у России еще одного инструмента влияния на Европу.

По словам американского чиновника, США намерены требовать от РФ гарантий того, что Москва не будет использовать российский газ в качестве рычага давления на европейские государства.Читайте такжеНовый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях

"Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы гарантировать, что Россия не сможет использовать энергию в качестве инструмента принуждения, в качестве оружия против Украины или кого-либо еще в Европе", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией США в Киеве говорил о том, что Штаты и Евросоюз должны остановить реализацию российского энергетического проекта Северный поток-2. Гарант акцентировал внимание на том, что новый трубопровод несет угрозу украинскому государству.

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Глава МВД Арсен Аваков заявил, что после достройки первой нитки СП-2 Россия может пойти на различные провокации против объектов критической инфраструктуры Украины, включая участки газотранспортной системы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что у Северного потока-2 могут возникнуть новые проблемы уже на этапе страхования и сертификации газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что США попробуют остановить СП-2, если к власти в Германии в результате осенних парламентских выборов придет Партия зеленых, которая последовательно выступает против российского трубопровода.

новости России новости США Энтони Блинкен Северный поток-2 новости Украины
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