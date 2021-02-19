Байден выдвинул очередные обвинения Путину и заверил НАТО в поддержке

Байден заявил, что партнерство между США и Европой должно оставаться определяющим в ближайшем будущем.
Президент США Джозеф Байден на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности заявил о том, что Америка вернулась и готова защищать Европу в рамках статьи НАТО о коллективной обороне.
"Соединенные Штаты полностью привержены нашим союзникам по НАТО и я приветствую, что европейцы увеличивают расходы на оборону. Мы продолжим придерживаться статьи 5 (Договора НАТО, - ред.). Это гарантия. Нападение на одного - это нападение на всех", - сказал Байден.
Он напомнил, что статья 5 была применена лишь однажды, после терактов в США в 2001 году.
Байден заявил, что партнерство между США и Европой должно оставаться определяющим в ближайшем будущем.
"Америка - вернулась. Я говорю сейчас как президент Соединенных Штатов и я посылаю четкий сигнал миру - Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся. И мы будем идти вперед вместе ... И я хочу четко заявить - Соединенные Штаты будут тесно работать с Европейским союзом, чтобы вместе встречать вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - добавил американский президент.
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Кроме этого, во время своей речи на конференции лидер американцев обвинил Россию в атаках на Запад, стремлении ослабить НАТО и "европейский проект".
"Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", - сказал Байден.
Кроме этого, стало известно о том, что США готовы возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять плюс один".
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Новые проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 возникли у России после того, как с 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции США, которые могут распространяться на все компании, прямо или опосредованно задействованные в проекте.
- У Байдена утверждают, что санкции будут введены после того, как Вашингтон зафиксирует процесс достройки СП-2 или попытки сертификации трубопровода.
- Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер утверждал, что запуск газопровода Северный поток-2 опасен для Киева. Россия в таком случае больше не будет зависеть от украинского транзита и может снова пойти на шаг по дестабилизации политической ситуации в Украине.
- Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль заявляла, что новая администрация США готова остановить реализацию проекта Северный поток-2 и может применить для этого широкий арсенал инструментов.