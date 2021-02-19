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Байден выдвинул очередные обвинения Путину и заверил НАТО в поддержке

19 февраля 2021, 18:56

Байден заявил, что партнерство между США и Европой должно оставаться определяющим в ближайшем будущем.

Байден
Байден выдвинул обвинения в адрес России / Reuters

Президент США Джозеф Байден на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности заявил о том, что Америка вернулась и готова защищать Европу в рамках статьи НАТО о коллективной обороне.

"Соединенные Штаты полностью привержены нашим союзникам по НАТО и я приветствую, что европейцы увеличивают расходы на оборону. Мы продолжим придерживаться статьи 5 (Договора НАТО, - ред.). Это гарантия. Нападение на одного - это нападение на всех", - сказал Байден.

Он напомнил, что статья 5 была применена лишь однажды, после терактов в США в 2001 году.

Байден заявил, что партнерство между США и Европой должно оставаться определяющим в ближайшем будущем.

"Америка - вернулась. Я говорю сейчас как президент Соединенных Штатов и я посылаю четкий сигнал миру - Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся. И мы будем идти вперед вместе ... И я хочу четко заявить - Соединенные Штаты будут тесно работать с Европейским союзом, чтобы вместе встречать вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - добавил американский президент.

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Кроме этого, во время своей речи на конференции лидер американцев обвинил Россию в атаках на Запад, стремлении ослабить НАТО и "европейский проект".

"Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", - сказал Байден.

Кроме этого, стало известно о том, что США готовы возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять плюс один".

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

новости России новости США Владимир Путин Мюнхенская конференция Джо Байден
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