Блинкен после визита в Украину резко высказался в адрес России

По словам главы Госдепа, США продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе.
Как написал в своем Twitter Блинкен, это будет продолжаться до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта с Украиной.
"Вместе с союзниками и партнерами мы продолжаем возлагать издержки на Россию до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта", - написал в своем Twitter Блинкен.
Госсекретарь назвал "мрачным моментом", когда он вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, возлагал цветы к Стене памяти в честь украинцев, погибших в результате агрессии России на Донбассе.
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Визит Блинкена в Украину - о чем ранее сообщал Главред:
- Энтони Блинкен с 4 по 6 мая находится в европейском турне: он посетил столицы Великобритании и Украины – Лондон и Киев. Блинкен в качестве госсекретаря США еще не был в нашей стране.
- В Госдепартаменте США сообщили, что Блинкен прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессивных действий РФ.
- Ранее госсекретарь США сделал первые заявления. Энтони Блинкен отметил, что сегодня в Украине он представляет президента Джо Байдена, и Штаты хотят подтвердить сильное партнерство между обеими странами.