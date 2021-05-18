УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Блинкен рассказал, когда состоится встреча Байдена и Путина

18 мая 2021, 16:32
Прослушать новость
Остановить

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о встрече Байдена и Путина.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен высказался о встрече президентов США и РФ / Reuters

В ближайшие недели состоится встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Как заявил на брифинге в Рейкьявике государственный секретарь США Энтони Блинкен, по крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.

"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели", - заявил Блинкен, передает Frettabladid.

В то же время он не уточнил, рассматривается ли Рейкьявик как место возможной встречи.

Читайте такжеБайден раскрыл, о чем хочет поговорить на встрече с Путиным

Сегодня в министерстве иностранных дел РФ заявили, что встреча президентов может пройти в одной из дипломатических столиц Европы. При этом на сегодня конкретных договоренностей о дате нет.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:

  • Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля. Точные даты не назывались.
  • По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.
  • Встреча Джо Байдена и Владимира Путина может пройти в одной из стран Западной или Центральной Европы. В целом, у Байдена рассматривают семь стран для встречи с Путиным.

Владимир Путин Джо Байден Энтони Блинкен
Сейчас вы просматриваете новость «Блинкен рассказал, когда состоится встреча Байдена и Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Звезда Папика Даша Петрожицкая удивительно сменила образ - яркие фотоЗвезда Папика Даша Петрожицкая удивительно сменила образ - яркие фото Мерзнете? Вот что ваше тело пытается вам сказатьМерзнете? Вот что ваше тело пытается вам сказать Слабость Кремля становится все более заметнойСлабость Кремля становится все более заметной Медведчуку светит Гаага: эксперт объяснила неожиданный поворот в деле кума ПутинаМедведчуку светит Гаага: эксперт объяснила неожиданный поворот в деле кума Путина Астролог: задача Навального – разобрать Россию на запчастиАстролог: задача Навального – разобрать Россию на запчасти

Последние новости

17:08
Наоми Кэмпбелл стала мамой и показала милое фото своего ребенка
17:03
Почему Банковая пошла войной против Кличко, и кто в ней победит
16:43
Рада отправила в отставку министра инфраструктуры
16:32
Блинкен рассказал, когда состоится встреча Байдена и Путина Видео
16:30
Sony запустила финальную в этом году раздачу в рамках акции "Играйте дома"
Реклама
16:30
В Укравтодоре пообещали сделать основные маршруты и транспортные развязки до конца 2024 года
16:17
Гороскоп на завтра 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбления Видео
16:03
Рецепт вкусного завтрака: невероятные панкейки, которые получатся у каждого Видео
15:50
Рада разрешила торговать государственной землей через Сеть: что изменится Видео
15:43
"Это уже полный звиздец": в Днепре копы избили коллегу на глазах у начальства Видео
15:40
Проведение на пароходе сделало "Молодость" известным на весь мир - руководитель фестиваля
15:25
Для всех ценителей "Ведьмака" от CD Projekt Red есть приятная новость Видео
15:14
Минэнерго потребовало от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России Видео
15:11
В 2020-м число найденных программ для киберпреследования возросло в 1,5 раза - исследование
15:10
Руководитель "Молодости" рассказал, как в Киев приезжали легендарные французские актёры
14:49
Беларусь не попадет на Евровидение 2022 из-за нового нарушения
14:40
Привычки, которые уродуют лицо: вы точно этим грешите Видео
14:35
Прыгнул с моста в Киеве: в больнице скончался 15-летний сын умерших от коронавируса супругов Видео
14:35
В FIFA 21 добавили убитого 15 лет назад футболиста Видео
14:14
В ресторане Киева надкушен половой орган: стали известны подробности инцидента
Реклама
14:08
Боль до тошноты: магнитная буря с 18 мая 2021 набирает силу удара Видео
13:58
На киевском кинофестивале "Молодость" дебютировали многие звезды мирового кинематографа – Халпахчи
13:45
Создан алгоритм, позволяющий быстро и без ошибок печатать на смартфоне Видео
13:44
"Бабушка Яга": Пугачева без макияжа и в откровенном наряде напугала поклонников
13:22
Должен сидеть в СИЗО: Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука Видео
13:20
Как часто нужно менять полотенце: врачи дали ответ Видео
13:00
В Москве допустили рандеву Байдена с Путиным в одной из дипломатических столиц Европы Видео
12:44
Как правильно одеваться после 50 лет: хитрости, которые творят чудеса Видео
12:43
"Будет скользко": синоптик припугнула украинцев грозами и градом Видео
12:34
Новое поколение звука: Apple представила крупнейшее обновление сервиса Music
12:30
В НАТО сообщили, что вблизи Украины остаются десятки тысяч российских военных Видео
12:14
Глава МИД Украины отреагировал на видео экс-судьи Чауса Видео
12:09
Зеленский сделал важное заявление ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Видео
12:01
Что стоит за наездом Зеленского на Кличко мнение
11:54
С Днем ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу Фото
11:49
Глава Укравтодора рассказал о программе, которая сшивает восток Украины со страной
11:30
Новая вредоносная программа похищает банковские данные пользователей Android
11:30
Чужие: почему власть решила "слить" нескольких министров
11:23
Когда День вышиванки в 2021 году и как праздновать Фото Видео
11:13
Amazon готовится купить студию-создателя Джеймса Бонда за баснословную суму
Реклама
11:06
В СБУ раскрыли детали обысков в доме Кличко Видео
11:02
Протянул несколько метров по асфальту: в Киеве бетоновоз переехал ребенка на переходе
10:57
Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости
10:44
Минздрав обновил зоны карантина: два региона "поменяли цвет" Видео
10:33
Бессонница: помогут эти шесть натуральных средств Видео
10:30
Эксперты раскритиковали законопроект о повышении рентных ставок
10:21
Отставка главы Минздрава: эксперт спрогнозировал, чего ждать от возможного сменщика Степанова Видео
10:21
"Они испугались": Кличко прокомментировал визит правоохранителей в свой дом Видео
10:21
Очередная партия вакцины Pfizer прибыла в Украину Видео
10:19
Названы пять диетических ошибок, которые усиливают тягу к еде Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять