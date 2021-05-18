Блинкен рассказал, когда состоится встреча Байдена и Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о встрече Байдена и Путина.
В ближайшие недели состоится встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
Как заявил на брифинге в Рейкьявике государственный секретарь США Энтони Блинкен, по крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.
"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели", - заявил Блинкен, передает Frettabladid.
В то же время он не уточнил, рассматривается ли Рейкьявик как место возможной встречи.
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Сегодня в министерстве иностранных дел РФ заявили, что встреча президентов может пройти в одной из дипломатических столиц Европы. При этом на сегодня конкретных договоренностей о дате нет.
Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:
- Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля. Точные даты не назывались.
- По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.
- Встреча Джо Байдена и Владимира Путина может пройти в одной из стран Западной или Центральной Европы. В целом, у Байдена рассматривают семь стран для встречи с Путиным.