Блинкен рассказал, когда состоится встреча Байдена и Путина

Энтони Блинкен высказался о встрече президентов США и РФ / Reuters

В ближайшие недели состоится встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Как заявил на брифинге в Рейкьявике государственный секретарь США Энтони Блинкен, по крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.

"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели", - заявил Блинкен, передает Frettabladid.

В то же время он не уточнил, рассматривается ли Рейкьявик как место возможной встречи.

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Сегодня в министерстве иностранных дел РФ заявили, что встреча президентов может пройти в одной из дипломатических столиц Европы. При этом на сегодня конкретных договоренностей о дате нет.

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