СМИ назвали возможное место встречи Байдена и Путина

Джо Байден и Владимир Путин могут провести встречу в Швейцарии / Reuters

Встреча президентов США и России - Джозефа Байдена и Владимира Путина - может пройти в Швейцарии.

О вероятном месте проведения саммита двух лидеров пишет российский Коммерсант со ссылкой на источники. Отмечается, что пока Москва официально не подтвердила проведение встречи. Решение во многом будет зависеть от намеченных на 19–20 мая переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Кремль пока что отказывается комментировать информацию о возможном месте саммита.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что разногласия между Вашингтоном и Москвой необходимо разрешить до встречи президентов.

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