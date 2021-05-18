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СМИ назвали возможное место встречи Байдена и Путина

18 мая 2021, 06:33
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Швейцария является вероятной страной для проведения саммита двух президентов. Но Москва пока что официально не подтвердила проведение встречи.

Байден Путин
Джо Байден и Владимир Путин могут провести встречу в Швейцарии / Reuters

Встреча президентов США и России - Джозефа Байдена и Владимира Путина - может пройти в Швейцарии.

О вероятном месте проведения саммита двух лидеров пишет российский Коммерсант со ссылкой на источники. Отмечается, что пока Москва официально не подтвердила проведение встречи. Решение во многом будет зависеть от намеченных на 19–20 мая переговоров глав дипломатических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Кремль пока что отказывается комментировать информацию о возможном месте саммита.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что разногласия между Вашингтоном и Москвой необходимо разрешить до встречи президентов.

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Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:

  • Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля. Точные даты не назывались.
  • По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.
  • Встреча Джо Байдена и Владимира Путина может пройти в одной из стран Западной или Центральной Европы. В целом, у Байдена рассматривают семь стран для встречи с Путиным.

новости России новости США Владимир Путин Джо Байден
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